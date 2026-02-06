為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠台北市長參選人仍未定 段宜康呼籲給耐心：中央有看到基層焦慮

    2026/02/06 10:51 記者甘孟霖／台北報導
    馬郁雯（左）、陳又新（右）登記參選。（記者甘孟霖攝）

    民進黨台北市議員4日起開放登記，今是第三天，上午9點半，前立委段宜康、現任議員李建昌陪同新人馬郁雯（中正萬華）、陳又新（內湖南港）前往登記，一行人高喊「台派有戰力，台北有新雯」。對於民進黨在台北市長候選人推出，段宜康強調，基層的焦慮黨中央都有看在眼裡，希望大家再給點耐心。

    陳又新說，今天心情很開心，不過聽到點鈔機在點保證金，心有點痛，希望這次的選舉能夠有好結果。馬郁雯說，今天有點小緊張，最近從早到晚跑行程，聲音已經沙啞變成「移動唐老鴨」，相信可以順利過關來服務鄉親。

    段宜康說，他與李建昌從政超過30年，今天就像是母雞帶小雞來陪同，兩位都是有論述、理想且認真的年輕人，希望順利過關。李建昌說，今天很高興能交棒給下一代，兩人都符合大家的期待，但兩個選區都對新人不太有利，堅強的對手很多。

    媒體也關注民進黨在台北市長候選人「母雞」人選，段宜康說，之前有說過希望大家要有耐心，支持者的焦慮黨中央都有看在眼裡，但候選人要產生不是容易的工作，尤其又是首都，這也是選戰的一部分，請大家期待，民進黨會推出最優秀的人選。

    馬郁雯、陳又新登記參選。（記者甘孟霖攝）

