    首頁 > 政治

    健保法3倍罰鍰判違憲 3大法官質疑判決效力、主張法律合憲

    2026/02/06 16:26 記者楊心慧／台北報導
    憲法法庭今下午開記者會公布「115年憲判字第2號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決。（資料照）

    憲法法庭今下午開記者會公布「115年憲判字第2號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決。（資料照）

    憲法法庭今公布「115年憲判字第2號判決─違反全民健康保險法扣費義務之裁罰案」判決，宣判部分違憲，限相關機關於2年內修健保法第85條，針對未於限期內補繳者，處3倍罰鍰之規定；此判決由5名大法官評議，未參與評議的3名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，除質疑5名大法官做出的判決不具效力，更指此不合法判決僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，已悖離憲法比例原則，有損憲法審判制度之公信力。

    本案聲請人為全晟土木包工業陳冠均，主張健保法要求雇主、給付者代扣、代墊、代繳工人的補充保費，甚至沒繳還要被罰到3倍，根本是把本來不該由給付者負擔的錢與風險，強行加在其身上，嚴重侵害財產權，並違反比例原則與憲法保障的基本權利，認為規定應被宣告違憲。

    憲法法庭判決書指出，健保法第85條規定，扣費義務人若未代扣補充保險費，逾期未補繳一律以「應扣金額」計算，直接處以固定倍數（最高3倍）罰鍰，未依個案情節調整空間，可能出現處罰過重的情形，不符「處罰應與違規程度相當」的原則。

    憲法法庭認為，此規定在部分情況下違反比例原則、侵害人民財產權，因此判定健保法第85條相關規定部分違憲；相關機關須在判決公告後2年內完成修法；在修法完成前，若個案明顯過苛，相關機關應依本判決意旨辦理。

    蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，內容指「115年憲判字第2號判決」僅由5名大法官作成，憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不生判決效力。

    3名大法官認為，其審查標的所涉制度性與法理性爭議，早在司法院釋字第673號解釋中，就已被認定合憲，憲法評價應一致，本件聲請案不應受理。

    針對該案，3名大法官指出，未繳補充保費的罰鍰屬「逃繳公課的漏費處罰」，依照補充保費應扣繳而未扣繳的金額為基準，依違反嚴重程度分以一定倍數計算，具有處罰遞進性與罰責對應關係，且補充保費制度本身設有單次扣取上限、起扣下限及弱勢豁免等多重內在限制，實際上罰鍰金額並非無上限，難認可能導致「個案處罰顯然過苛」的情況。

    3名大法官批評，該不合法判決僅憑抽象臆測即輕率宣告法律違憲，已悖離憲法比例原則之要求，並有損憲法審判制度之公信力。

    雇主代繳補充保費｢不繳罰3倍｣ 憲法法庭判健保法部分違憲、2年內修法

