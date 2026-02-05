為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「川習通話」習近平關切對台軍售 陸委會：美國只是聽到、收到了

    2026/02/05 19:13 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    中國國家主席習近平4日與美國總統川普通話，習要求美方務必慎重處理對台軍售。中國國台辦發言人陳斌華今天則聲稱，台灣問題是中美關係第1條不可逾越的紅線；陸委會發言人梁文傑表示，習近平對於軍售問題表達了立場，但我們沒有看到美國或川普總統方面，對習所提這些問題的說法。

    根據中國官媒新華社報導，習近平在與川普通話中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」；川普在通話中表示，他重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

    對於川習通話，陳斌華在國台辦記者會指出，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

    陳斌華宣稱，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。美方應恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，慎之又慎處理台灣問題。

    梁文傑在陸委會記者會指出，目前我們看到是習近平表達了他對台灣問題的重視，對於軍售問題表達了立場，但我們沒有看到美國或川普總統方面，對於習近平所提這些問題的說法，都沒有看到，所以目前看起來是中方表達了立場，美國只是聽到、收到了。

