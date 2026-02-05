反送中在台港人泰拳館又遭潑漆 陸委會：跨境鎮壓不能當成單純毀損

香港反送中運動者「赴湯」湯偉雄泰拳工作室再度遭噴漆。（記者塗建榮攝）

香港反送中運動者湯偉雄的泰拳工作室二度遭潑紅漆，中國跨境鎮壓在台港人的威嚇意味濃厚。陸委會發言人梁文傑今天說，這種行為不能當成單純毀損或恐嚇，必須帶入國家安全概念，也許現行「反滲透法」條文就已足夠，只是司法界還沒達成足夠共識而已。

去年11月，湯偉雄的工作室第一次遭潑紅漆，警方掌握犯嫌為香港人，犯案後當天隨即出境。陸委會日前說，這是中共跨境鎮壓案例，試圖讓人心生恐懼，也恐嚇其他在台港人，將全力偵辦；湯偉雄的泰拳工作室樓下大門昨天（4日）凌晨又遭潑紅漆。

國際特赦組織台灣分會等民團今天上午在立法院外記者會，呼籲政府正視跨境鎮壓試圖讓台灣社會產生寒蟬效應問題，建議建立以倖存者為中心的通報與回應機制，因應來自他國的跨境鎮壓手法。

梁文傑在陸委記者會指出，這不是孤立事件，有掌握這兩起是不同人犯案，兩起都有共同之處，入境後犯案然後馬上走人，我方認為這是有目的行動。政府已經有一個完善的機制，比較困難的點是，這類似在你家樓下潑漆造成妳心裡恐懼，在刑法上只是恐嚇罪，檢察機關可能不會採取通緝，因檢方認為這種罪行還不到通緝程度。

梁文傑說談及，所以很多跨境鎮壓行為，例如把人打一頓或潑漆行動，都算不上重罪，但明明知道背後有政治企圖，所以還必須深入討論，這種事不能當成單純社會事件或一般刑案，這部分要如何處理，會在討論後再向外界說明。

梁文傑提到，港人團體在立法院召開記者會，民進黨立委陳培瑜、民眾黨立委陳昭姿都到了。他要特別引用陳昭姿的話，就是跨國鎮壓是威權政權用監視、打壓、威脅、逼迫等手段，並延伸到其國境之外，往往受害的不只是當事人，甚至原居地的家人都可能遭受迫害，這種作為只有一個目的就是製造恐懼、逼迫噤聲，不只是個人安全的問題。

梁文傑說，陳昭姿委員說她會全力挺到底，請港人團體不要覺得孤單，她會跟他們站在一起，我想這就是一個國會議員正確的態度。

對於民團呼籲政府建立以倖存者為中心的通報與回應機制？梁文傑回應，目前機制是建立起來了，不然不會很快掌握兩個案件的犯罪嫌疑人，如果沒有建立機制，這種案件報警也不會被當一回事。但問題是，這種犯行是非常輕的罪，但對社會影響危害很大，要如何帶入「反滲透法」或「國安法」，必須進一步討論。

媒體問及，未來是否修正「反滲透法」？梁文傑說明，也許不是修正，一個案件到檢查機關時，檢方認不認為此行為適用「反滲透法」條文，而是單純用「刑法」恐嚇或毀損罪來辦，那個是天差地遠。

梁文傑坦言，有時候不是修法問題，而是法界面對這種情況，有沒有建立一個共同認知。這種行為不能把它當成單純毀損或恐嚇，必須帶入國家安全概念，也許現行「反滲透法」條文就已足夠，只是司法界還沒達成足夠共識而已。

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

香港反送中運動者「赴湯」湯偉雄（左4）泰拳工作室再度遭噴漆，民團到立法院群賢樓外聲援。（記者塗建榮攝）

