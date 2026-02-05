逗趣表情曝光！魏哲家掏出這1物 高市早苗「驚掉下巴」

看到魏哲家拿出的東西，高市早苗「驚掉下巴」表情被拍下。（路透，經本報後製）

台積電董事長暨總裁魏哲家今天（5日）赴日拜會日本首相高市早苗，引發外界關注。2人的會晤記者會上出現一段小插曲，魏哲家見到高市首相後拿出對方的著作，高市早苗看到後張大嘴巴，露出相當驚訝表情，逗趣瞬間剛好被現場媒體捕捉到。

魏哲家今天拜會高市早苗、日本內閣官房長官木原稔等官員，台積電證實，公司正評估規劃熊本二廠技術升級，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

雙方見面的記者會上，魏哲家剛坐定就拿出一本書，仔細看竟然是高市早苗2021年的著作《美しく、強く、成長する国へ。―私の「日本経済強靭化計画」》（暫譯：邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」。

這本書被視為台積電赴日投資設廠的「政治藍圖」，高市在書中直言，半導體是「產業的糧食」，在數位化與低碳社會中，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱，這促成日後日本政府對台積電補助依據。

看到魏哲家拿出這本書，最驚訝的竟然是作者本人，高市早苗當場「驚掉下巴」，逗趣表情剛好被拍下。

