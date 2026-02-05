為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普自豪美中熱線「出色且深入」 民眾黨質疑：誰的利益被犧牲？

    2026/02/05 19:35 記者陳治程／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    美國總統川普、中國國家主席習近平昨晚進行通話會談，期間提及台灣議題，而總統賴清德今早回應「中美台三邊關係維持四個不變」。對此，民眾黨團指出，賴總統應嚴肅面對美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。

    民眾黨批評，針對川習通話的具體內容，賴總統是否真的有所掌握？賴清德口中的四個不變虛無飄渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，「美中熱線溝通無礙不變」，而美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍、或一廂情願的自我感覺良好。

    川普4日於社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，他與習近平完成電話會談通話、強調「非常出色、時長且深入」，並對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢與其他重大課題都取得「正面進展」，川普總統雖未詳述雙方在台灣問題的對談內容，但據中國新華社報導，習近平向川普強調「台灣問題是中美關係間最重要問題」，且態度極為強硬，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

    對此，賴清德總統今早受訪稱「中美台三邊關係維持四個不變」。台灣民眾黨團呼籲，賴總統應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。

    民眾黨指出，川普總統以美國利益為第一優先無可厚非，但中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災。當中國國家主席習近平已經把台灣端上談判桌，而美國總統川普對外宣布「談得很順利」，被犧牲的究竟是誰的利益？是誰變成了可以豪擲的籌碼？台灣民眾黨呼籲賴總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川習四月正式見面前清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播