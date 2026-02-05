川普自豪美中熱線「出色且深入」 民眾黨質疑：誰的利益被犧牲？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

美國總統川普、中國國家主席習近平昨晚進行通話會談，期間提及台灣議題，而總統賴清德今早回應「中美台三邊關係維持四個不變」。對此，民眾黨團指出，賴總統應嚴肅面對美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。

民眾黨批評，針對川習通話的具體內容，賴總統是否真的有所掌握？賴清德口中的四個不變虛無飄渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，「美中熱線溝通無礙不變」，而美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍、或一廂情願的自我感覺良好。

川普4日於社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，他與習近平完成電話會談通話、強調「非常出色、時長且深入」，並對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢與其他重大課題都取得「正面進展」，川普總統雖未詳述雙方在台灣問題的對談內容，但據中國新華社報導，習近平向川普強調「台灣問題是中美關係間最重要問題」，且態度極為強硬，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

對此，賴清德總統今早受訪稱「中美台三邊關係維持四個不變」。台灣民眾黨團呼籲，賴總統應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。

民眾黨指出，川普總統以美國利益為第一優先無可厚非，但中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災。當中國國家主席習近平已經把台灣端上談判桌，而美國總統川普對外宣布「談得很順利」，被犧牲的究竟是誰的利益？是誰變成了可以豪擲的籌碼？台灣民眾黨呼籲賴總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川習四月正式見面前清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

