寄生國會2.0？立院青島3館大門驚見「柯昌」春聯 民眾黨挨批

立法院青島第三會館一樓大門，遭貼上民眾黨前立委黃國昌、前主席柯文哲的春聯。（記者方瑋立攝）

民眾黨被質疑將立院黨團辦公室挪用為黨中央辦公室，遭批「寄生國會」。本報直擊，過去曾為時力、親民黨團辦公室的立法院青島三館，現2樓雖仍有全院立委可登記使用的公共會議室，大門口卻張貼民眾黨前立委黃國昌及前主席柯文哲的「萬眾同欣」春聯，門內也有立院駐警在內值班戒護，會館彷彿被民眾黨「整棟捀（phâng，台語）去」。

由於台灣民眾黨前主席柯文哲，在擔任台北市長第二任期內，曾因黨務、市政不分，且大量使用市政府公家資源，引起「寄生市府」批評。如今立法院青島三館春聯爭議，寄生國會恐已升級至2.0。

記者今（5日）直擊，立法院青島第三會館大門口玻璃門上，遭民眾黨貼上2張該黨馬年出的「萬眾同欣」春聯，署名與立院已無關聯的黃國昌及柯文哲，一旁則有前立法院長王金平為會館落成的題字，玻璃門內也有立院駐警值班中，畫面顯得格外諷刺，彷彿青島三館整棟已成民眾黨的地盤。

據了解，青島三館總計有3樓，1樓並無辦公室，2樓以上過去曾為親民黨、時代力量黨團辦公室。現況雖只有3樓作為民眾黨團辦公室使用，2樓除空著的黨團辦公室外，會議室其實是全院立委皆可登記使用的公共空間，也有立委的協調會、媒體記者會、說明會會登記借用。

因此，資深國會助理看到民眾黨大剌剌在正門口貼上左右各一的春聯，也深覺失妥，立委在自家辦公室外張貼自己喜歡的春聯實屬正常，但「公共空間而且是大門口，為什麼不是貼院長韓國瑜的春聯？」

據指出，柯文哲在官司纏身前，也常到3樓民眾黨團辦公室開會。助理圈傳聞，他曾在途經2樓目前無人使用的黨團辦公室，疑曾好奇向幕僚詢問這麼多「閒置空間」可否也借來使用。

另值得注意的是，民眾黨貼出的春聯竟有兩個不同版本，一張是黃國昌單獨署名，一張是黃國昌與柯文哲聯名，僅黃卸任立委後按慣例成為「立法院榮譽顧問」，實質上2人皆與立法院並無關係。不過，一名深諳年節送春聯鋩角（mê-kak，台語「細節」）的國會助理透露，通常名望聲量較高的一方，會自出一版春聯，如果有其他人希望聯名，就會尋求同意後與其聯名，民眾黨春聯卻出現尷尬的「兩顆太陽」，「到底是誰找誰聯名？」究竟是哪「柯」比較亮、比較「黃」，立法院2月24日開議後見真章。

