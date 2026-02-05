為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌2天收「抖內」近30萬 劉世芳：非合法政治獻金管道

    2026/02/05 15:19 記者鍾麗華／台北報導
    黃國昌卸任民眾黨立委但仍是現任民眾黨主席，而且還宣布要參選新北市長，被爆2天直播收到近30萬元「抖內」，內政部長劉世芳今（5）日表示，抖內不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道。（行政院提供）

    黃國昌雖卸任民眾黨立委但仍是民眾黨主席，而且還宣布要參選新北市長，他被爆2天直播就收到近30萬元的「抖內」，引發各界熱議。對此，內政部長劉世芳今（5）日在行政院後記者會表示，抖內是經過數位網路，不容易調閱、也不容易做監控審查，「用抖內的方式，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道」。

    劉世芳解釋，黃國昌已不具備立委資格，但他現在是不是法定的某個縣市長候選人資格，都要按照「政治獻金法」提供相關規範，給包括監察院在內，來做必要審查。

    劉世芳指出，抖內是經過數位網路，不容易調閱，也不容易做監控審查，用抖內的方式並不符合未來候選人可以使用正式的合法政治獻金法管道。

    針對加強法律規範的部分，劉世芳說，內政部已經跟監察院完成多次會議，現在送行政院審議中，未來會送給立法院參考。

