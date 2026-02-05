宜蘭縣黨部主委父子被約談 國民黨：盼司法勿成政治攻擊武器

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌（右）、縣議員林岳賢父子（左），今天遭檢調約談。圖為去年林明昌涉幽靈案移請地檢署複訊畫面。（資料照）

針對國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、宜蘭縣議員林岳賢父子兩人，今天上午被調查站北機組帶到宜蘭縣調站約談，據傳疑與去年立委罷免幽靈連署案有人洩密有關，對此，國民黨文傳會主委吳宗憲回應，希望司法毋枉毋縱，不要被當成政治攻擊的武器，他並強調，如果依照媒體傳聞與洩密有關，其實去年就連媒體都在傳聞檢調要搜索國民黨地方黨部，「如果當事人從坊間聽到一種說法並轉述，這會構成犯罪嗎？」

吳宗憲強調，所謂洩密，應該是要能調查出從哪裡聽到，去年在地方上有很多的耳語，就連國民黨中央黨部也都被傳將要搜索，「這些東西如果我聽到並且轉述，有構成違法嗎？」檢調單位應先查明消息來源，「除非是公務人員，否則在街頭巷尾道聽塗說，並不會構成犯罪。」

面對宜蘭縣黨部主委被約談調查，本身要參選宜蘭縣長的吳宗憲，是否認為會對藍營的宜蘭縣長選情產生影響？吳宗憲說，目前不便說得太多，只希望檢調單位毋枉毋縱，司法能更獨立，不要把司法拉進來玩政治，讓司法的獨立性都賠光光。

