    政治

    九二共識沒空間！ 賴清德回擊鄭麗文 粉專：賴總統打臉了

    2026/02/05 14:53 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（記者顏宏駿攝）

    總統賴清德。（記者顏宏駿攝）

    國民黨主席鄭麗文昨（4日）主持中常會稱，「『九二共識』就是『兩岸同屬一中』而已」，「沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸」。總統賴清德今表示，若有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，就真的是中國人。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」揶揄地說，「賴總統打臉了」。

    粉專「Mr.柯學先生」今轉發民視新聞影片，內容提及「賴清德打臉鄭麗文，不怕接受九二共識，難怪你是中國人」，賴清德今受訪回應，「關於九二共識，中國國家習近平已經多次說明是一個中國原則；台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間。」

    賴清德強調，在這個狀況下，如果有人欣然接受九二共識，並且不害怕的話，那表示他真的是中國人，也就是積極在推展兩岸統一。「Mr.柯學先生」揶揄地說，「鄭麗文嗆不要害怕接受九二共識，賴總統打臉了」。

    網友看到影像後紛紛留言表達不同看法，有人說「抓匪諜時候到～叛國罪推展」、「妳接受九二共識，不代表全台灣人接受，妳接受成為中國人，但是妳受妳財產不管是動產或不動產都是國家的嗎？請大聲說出來」、「欣然接受的就是賣掉臺灣人民」。

    相關新聞請見︰

    賴清德：接受九二共識就是推展統一 在野黨勿擋國防預算審查

    鄭麗文：「九二共識」不可怕 可以幫民進黨與賴清德「收驚」

    國民黨主席鄭麗文4日主持中常會，並發表演說。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文4日主持中常會，並發表演說。（資料照）

