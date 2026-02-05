藍營台中市長人選卡關 何欣純：別把「姐弟之爭」當成市政

國民黨台中市長提名陷入僵局，何欣純表示，別把「姐弟之爭」變台中市政，應關注市政理念之爭、政見之爭。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長下屆參選人選「姊弟之爭」陷入僵局，提名人選遲未定，傳出要拖到3月民調，對此，民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，其他政黨提名方式，無法評論，但不應把自家政治對立、姊弟之爭，變成是台中市政讓大家都要去關注。

立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔爭取國民黨市長提名，雙方僵持不下，台中市長盧秀燕昨天還喊話「越快越好、事不宜遲」；對於傳出黨中央預計要在明天（6日）舉行2次協調，江、楊兩人都稱未接獲正式通知，是否民調初選，也不表態，引發基層焦慮。

何欣純今天到北屯市場發春聯拜票受訪時表示，尊重其他政黨的提名機制，但重點是不應把自家政治對立、姊弟之爭，變成是台中市政，大家要去關注，看他們爭來爭去，都不是重點，是要大家一起來提出政見，讓台中市更好。

何欣純強調，大家要去關注的是理念之爭、政見之爭，以市民、城市的利益為最優先，大家來談政見、政策，讓台中市更好、邁向國際，才是市民的需求與願望。

民進黨台中市議員2月4日展開登記，現任及新人踴躍參選，何欣純說，鼓勵新人參與公共事務，民進黨也最支持青年參政，能按照民主規則，就黨內提名程序，按部就班爭取出線，有潛力、有贏的機會的參選人都能表現，一定讓「市長當選，議員紅不讓！」

今天何欣純到北屯市場拜票、發春聯，民進黨北屯區議員參選人包括現場謝家宜，以及新人曾朝榮辦公室主任曾咨耀、前立委林靜儀辦公室主任陳信秀都一起現身拜票，展現團結氣勢，由當地北京里長蘇乙青一起向市場攤販、民眾拜年，獲得熱烈歡迎。

