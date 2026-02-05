打破一中限制！ 美眾院通過法案 美國太空人可進駐台灣航太機構

希爾指出，該法案將為台美在「民用航太領域」的合作打開大門。（路透）

美眾議院委員會今天通過授權撥款法案。其中，美國聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會通過「美國國家航空暨太空總署」（NASA）授權法案，並且納入跨黨派的「台美太空援助法案」（TASA Act），強化與台灣的太空合作。提案議員指出，「一個中國」政策限制了台美太空合作，這項允許美國太空人進駐台灣航太機構的法案，將會改變現況。

打破「一中政策」的限制

去年底，共和黨眾議員希爾（French Hill）與民主黨議員阿莫（Gabe Amo）提出該法案，旨在賦予NASA及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與台灣國家太空中心（TASA）直接合作的權限，打破了「一中政策」對台美太空合作的限制。

對台灣影響

該法案規定，NASA、NOAA將與台灣進行互利合作，向台灣航太機構派遣美國人員。此將涵蓋衛星開發、太空探索以及大氣研究方面等領域；該法案還將幫助美國在印太地區建立重要的夥伴關係，並為台灣提供來自美國國家航空暨太空總署的專業知識和技術支援。

希爾在一份聲明中指出，該法案將為台美在「民用航太領域」的合作打開大門，其中包括衛星計畫、太空探索和大氣研究方面的合作。他表示，隨著台灣不斷推動太空計畫，該合作不僅體現台美夥伴關係，也凸顯美國對其區域夥伴的承諾，也鼓勵台灣持續投入太空發展。

台灣自2019年起啟動「太空三期計畫」，投入251億元建立太空產業鏈，2023年再宣布加碼超過400億元，用於低軌衛星研製、國家發射場規劃與人才培育。

「科學、太空暨科技」委員會今日通過的授權法案規模龐大，金額達244億美元。委員會主席巴賓（Brian Babin）指出，中國正大幅擴張太空投資，美國不能漫無目標地落後，因此更需與印太國家建立穩固合作。而後續法案將送交參眾兩院全院表決，獲總統簽署後才會生效。

法案旨在賦予NASA及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與台灣國家太空中心（TASA）直接合作的權限。圖為 TASA 攜手經濟部工業局籌組「Taiwan Space台灣太空形象館」。（TASA提供）

