新北市議會民進黨團幹部交接 侯友宜致謝、蘇巧慧喊監督不必對立

新北市議會民進黨團今（5）日舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、民進黨立委暨黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧、議長蔣根煌等均出席祝賀。侯友宜說，榮幸能與新北市議會並肩作戰16年，推動許多重要建設，也感謝民進黨團支持預算審查。蘇巧慧表示，城市進步本就是一棒接一棒，「監督不必對立，一起為市民謀福利」，黨團將持續與市府一起朝讓新北更好的目標邁進。

前任總召集人廖宜琨率副召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈交接職位，新一任黨團幹部為總召陳永福、副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔；侯友宜率市府團隊出席，另有立委張宏陸、吳秉叡、民進黨部主席特助李俊俋等人也出席祝賀。

侯友宜感性指出，榮幸與新北市議會並肩作戰、相知相惜16年，見證新北市不斷進步，包括捷運三鶯線即將通車等，許多市政建設仰賴議員鼓勵與鞭策，不論黨籍，他心懷感激；市長與議員最後一年任期，做一天就少一天，要全力以赴並接受民眾檢驗過去4年的成績，要把握黃金時間衝刺市政建設，否則「有天你回頭過來要做，也沒有機會，所以人生就是要把握當下」。

蘇巧慧說，新北市大小建設需要行政團隊努力與議會的監督，她感謝議會黨團，也感謝侯友宜領導的市府團隊真的有認真努力，讓新北一步步前進，「監督不必對立，一起為市民謀福利」，新任黨團幹部會持續為民提出好的監督與政策，就像她昨天提出的6項老幼福利政見，從兒童營養午餐到長輩假牙補助，這些都是民意最在乎的，市府當然有做，不過要好上加好。

陳永福則說，感謝黨團信任交付重任，年底將進行地方選舉，也提醒市府仍要以市政優先、嚴守行政中立、所有活動預算，都應回歸政策本質。

新北市議會民進黨團今（5）日舉行總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜、民進黨立委暨黨部主委、新北市長參選人蘇巧慧、議長蔣根煌等均出席祝賀。（記者黃子暘攝）

