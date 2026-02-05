民眾黨中配立委李貞秀惹議 楊瓊瓔建議修法

民眾黨不分區立委李貞秀因具有中國籍引發爭議，國民黨立委楊瓊瓔今天受訪表示，現在台灣的法律沒有禁止中配嫁到台灣，但對於中配從政的法律並沒有訂定清楚，把法修好即可。民眾黨因為新就任的六位不分區立委，其中一位是中國籍的配偶李貞秀，仍具中國籍身分，引發爭議。請繼續往下閱讀... displayDFP('ad-PCIR1', 'pc'); displayDFP('ad-IR1', 'm'); 楊瓊瓔今天到西屯菜市場拉票時受訪表示，現在台灣的法律沒有禁止中配嫁到台灣，但中配從政法律並沒有訂得如此清楚，但她人已嫁到台灣來，現在應該把法修清楚就好，國家有多事要做，要一起合作，來為國家做事。 // 創物件 var tvPlayer = new VideoAPI_LiTV(); // 設定自動播放 tvPlayer.setAutoplay(true); //不自動播放 tvPlayer.setDelay(0); // 設定延遲 tvPlayer.setAllowFullscreen(true); tvPlayer.setType('web'); // tvPlayer.setControls(1); litv 無法操作顯示控制項 tvPlayer.pushVideoIdByClassName('TVPlayer', tvPlayer); setTimeout(function (){ tvPlayer.loadAPIScript('cache_video_js_LiTV'); },3000)