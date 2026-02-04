蘇巧慧拋6大幼老福利政見 江怡臻批：反財劃法卻狂開福利支票

江怡臻（左）怒批蘇巧慧狂開福利支票，卻反對財劃法、反對新北增加財源。（議員江怡臻提供）

新北市長選戰逐步升溫，民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧參選新北市長，今（4）日提出6項福利政見聚焦「幼老福利」。對此，議員江怡臻表示，相關內容多為市府早已規劃、並按部就班推動中的既有政策，蘇巧慧始終迴避，怒批蘇狂開福利支票，但卻反對財劃法、反對新北增加財源。

蘇巧慧今天提6項政見包括「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，以及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」等。

請繼續往下閱讀...

江怡臻直言，蘇巧慧一方面堅決反對《財政收支劃分法》修法，阻擋新北市爭取應有財源；另一方面，對行政院公然違憲、大幅苛扣地方一般性補助款與計畫型補助款選擇視而不見、噤若寒蟬，如今卻回頭對新北市民開出一張又一張福利支票，立場前後矛盾，令人無法接受。

江怡臻表示，這樣的政治操作，本質上就是「反財源、喊福利」，把責任全丟給地方政府承擔，卻自己收割掌聲，完全不負責任。福利政策不是喊給選民聽的口號，而是必須有穩定財政基礎的公共承諾。若蘇真的願意棄暗投明，站在新北市民這邊，支持財劃法修法、反對中央苛扣地方資源，大家當然歡迎；但若繼續說一套、做一套，用福利當包裝、用騙票當目的，新北市民絕對看得清楚，也不會再被欺騙。

江怡臻說，如果六大福利政見真的這麼重要，蘇巧慧擔任立委十年，當這麼久怎麼不推動呢？為什麼不推動成為全國政策？為什麼要選舉時才想到呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法