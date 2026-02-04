蛤？遭美跨黨議員砲轟 國民黨竟告洋狀控「擋國防的是民進黨」！

國民黨在X告洋狀，指控民進黨政府不支持幫軍人加薪，才是阻擋國防，反遭大批網友灌爆。圖為國民黨主席鄭麗文。（歐新社）

韋克爾（Roger Wicker）、蘇利文（Dan Sullivan）、蓋耶哥（Ruben Gallego）等美國跨黨派參議員近日接連發聲，批評台灣在野黨阻擋增強台灣自身防衛能力的國防預算，甚至重話抨擊國民黨。對此，國民黨昨天（3日）深夜在X平台發文回應，否認不挺國防的指控，還告洋狀指稱民進黨政府不支持幫軍人加薪，也是變相在擋國防，結果遭大批網友灌爆！

國民黨午夜在X平台以英文發布5點聲明，「我們非常感謝美國參議員對台灣的支持，以及持續關心台灣國防和兩岸情勢的穩定。這些表態充分展現美國國會對台灣安全的堅定承諾，國民黨對此高度重視。針對相關問題，我們特別提出以下幾點說明。第一，國民黨一向支持強化國防戰力，也主張國防預算要合理又有成效。我們很遺憾最近部分資訊沒有完整被傳達，因此希望透過這個機會來澄清相關事實。同時我們強調國防支出必須透明和堅守財政紀律，並接受立法院適當的監督，避免資源浪費和錯誤的分配，以及過去民進黨政府曾經發生的軍購弊案重演。」

「第二，《軍人待遇條例》修正後，國軍志願役官兵每月的加給，將從原本約新台幣1.3萬元至1.5萬元，提高到約3萬元。這項調整明顯改善國軍待遇，每年國防預算預計增加約新台幣300億元。第三，這項修法當時是由國民黨立委推動並支持，目的是提升軍人士氣以及改善兵力招募與留任，並確保志願役制度能長期順利運作。然而當時民進黨並沒有支持這項修正案，而修法通過後，政府也沒有將相關經費納入年度總預算，這些都有公開的紀錄可供查證。」

「第四，相較之下，美國軍人享有的待遇制度更為完整，除了基本薪資外，還包括各種津貼及福利來保障職業軍人長期服役。這也突顯台灣國軍面對的任務越來越增加，更應該持續改善官兵待遇，讓他們的福利能與所承擔的責任相符。第五，最後國民黨再次強調，立法院的監督以及財政紀律，對長期國防規劃來說非常重要。雖然多年度國防預算能支援戰略延續性，但也必須搭配詳細的規劃、明確的預算編列與有效的監督機制，避免浪費與效率不彰。另外，目前重要軍備採購交貨嚴重延遲，也顯示國防計畫必須務實規劃，並落實相關單位的責任。再次感謝美國參議員的寶貴意見，國民黨會持續堅定維護台灣安全和提升國防能力，並透過積極且建設性的對話，促進兩岸和平穩定。」

該貼文曝光後，反而引來大批網友砲轟，「通篇說謊不簡單欸，立法院不能自己隨意立法增加支出這個違法前提都不承認，用話術硬凹」、「國民黨真是讓人刮目相看，不但可恥，還是個不折不扣的大騙子」、「你們可以繼續說謊。民進黨早依不同軍種規劃加薪方案，並高度參考美國的制度。而你們現在所做的那些事，根本無法激勵士兵加入戰鬥部隊」、「不買武器，軍人薪水高又如何？」、「軍人待遇跟軍購完全是兩件完全不同的事。今天你會因為不給消防員加薪就封殺消防員新裝備的預算嗎？」、「國民黨自稱支持國防，根本是謊言。他們對美國表面說一套，在台灣卻做另一套，屢次阻擋關鍵軍事預算。這不是什麼『監督』，而是赤裸裸的破壞行為」。

