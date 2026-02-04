民眾黨立委李貞秀國籍爭議 台灣北社：正面衝撞我憲政體制

民眾黨新任不分區立委李貞秀，同時也是我國立法院首位中配立委。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀昨（3）日赴立法院宣誓就職，並親自解釋國籍爭議、申請放棄中國籍等過程細節，不過，內政部日前函文要求李提供申請放棄文件佐證，相關爭議仍未解。對此，台灣北社表示，針對李貞秀未能提出符合法定要件之放棄中國籍文件，不只是個人行政疏失，更是對中華民國憲政秩序與國家制度底線的正面衝撞，嚴正呼籲陸委會、內政部依法處置，避免引發社會猜疑。

台灣北社指出，代議士不是凌駕於法律之上的特權階級，任何試圖以政治操作逃避國籍與忠誠義務的行為，都是對民主制度的挑釁與破壞，而依目前公開且可檢證的客觀資料可見，李貞秀所提之「放棄中國國籍」申請文件，在法律上根本不具可受理性。任何具備基本法律常識、且有意擔任立法委員者，皆不可能不知此一事實。這表示相關文件並非單純錯誤，而是刻意以不可能被受理的文件製造合規假象，以規避我國現行法令。

請繼續往下閱讀...

依《兩岸人民關係條例》與《國籍法》規定，凡未於就職宣誓前完成放棄中國國籍申請者，即不具立法委員資格。因此，就現行中華民國法律而言，李貞秀的就職資格自始即屬無效。在未完成法定要件之前仍容許其行使立法委員職權，不僅形同架空法律，更等同向外部勢力敞開大門，對國會正當性與國家安全造成不可逆的制度性風險。

台灣北社表示，陸委會、內政部分別作為兩岸身分相關法律、國籍與公職資格的主管機關，應積極踐行其法定職權，盡速向社會清楚說明處置依據與時程，讓制度說話，避免社會陷入不確定性與猜疑；為維護國家安全與憲政信賴，在資格爭議尚未依法釐清之前，應即刻設置最低限度的防火牆，意即李貞秀不得接觸國家機密、不得質詢政府官員、不得介入任何涉及國安或機密之程序。

台灣北社批評，台灣民眾黨一再以極端、邊緣案例測試民主憲政的底線，將國會席次化為政治博弈的籌碼。這不是正常的政黨政治，而是對民主法治的系統性侵蝕，台灣社會已清楚表態支持國家法治，不容許任何人把民主當成試驗品。

台灣北社呼籲，主管機關立即依法排除不具資格者之一切公權力行使，並對外提出明確、可驗證的處置時程與法律依據；將持續動員公民社會監督，直到憲政制度被確實遵守為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法