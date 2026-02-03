否認為顏寬恒除罪 牛煦庭反諷：蔡易餘的國務機要費才是除罪化修法

國民黨立委牛煦庭（左）。（資料照）

立法院最後一次院會通過「立法院組織法」修正案，賴清德總統昨批評在野黨於預算會期，沒有審查任何總預算，卻強行表決通過「顏寬恒條款」（外界質疑為助理費除罪化），要全國民眾能評評理。提案修法的國民黨立委牛煦庭表示，該法最重要的核心是助理加薪，反諷當初民進黨立委蔡易餘提案為前總統陳水扁的國務級要費案除罪，直接寫在什麼時候之前所涉犯刑案者不罰，才是所謂的除罪化的修法。

牛煦庭表示，在法案攻防的時候，在野黨都講得非常清楚，助理加薪法案才是「立法院組織法」修正最重要的核心，如果真的要講說除罪的話，大家可以去回顧一下當初國務級要費是怎麼除罪的？當初蔡易餘修正的版本是直接寫在什麼時候之前所涉犯刑案者不罰，像這樣子的一個修法方式與條款，才是所謂的除罪化的修法。

牛煦庭表示，但是立院組織法的修正，基本上只有比照民代支給條例、名列相關的一個性質，其他的所有內容都是在增加助理相關的待遇。大家如果看第二項第二款，可以看到這個給予立法委員的補助費用裡，有一大塊是寫「給助理的工資」，所以沒有任何性質的改變，沒有任何規則的改變，也沒有任何型態的改變。把它講成是顏寬恒條款，或者是除罪化的法案是言過其實。

牛煦庭奉勸民進黨不要再做政治鬥爭，更不要再輕視國會助理們的付出，應該盡快依法來公佈。牛也說，按照憲法的精神，因為整包都還是屬於立法委員的補助款，所以當然要搭配日出條款，否則會有違憲的疑慮，這部分尊重立法院的判斷，所以設了日出的條款，當然也沒有自肥的問題，希望大家不要再曲解法案的本意。

牛煦庭也說，我們也很希望人民評評理，立法院通過軍人加薪條例，警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，這人民難道不需要評評理嗎？總統不能選擇性的吃自助餐，選擇性的用去煽動意識形態、煽動基本盤的方式來搞政治，這樣是沒有道理的。

