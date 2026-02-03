江啟臣深夜發文 「姐弟之爭」是接力不是對立

立法院副院長江啟臣深夜發文，強調「姐弟之爭」不是對立，而是接力。（擷取自江啟臣臉書）

國民黨台中市長提名人選遲遲未定，爭取提名的立法院副院長江啟臣深夜透過臉書表達個人看法，表示「台中正站在關鍵的時刻，面對國際局勢的改變，產業鏈的改變，還有科技的快速進步，每一座城市都得想清楚，要怎麼走向未來」，強調台中需要一位對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗。

江啟臣說，近來走到每個地方，支持者、黨員、民眾幾乎都會問他一樣的問題，他深刻感受到大家的不安，相信很多人也都想知道他的想法或看法，今天他就透過這影片，完整向大家表達我的衷心期盼。

江啟臣透過影片表示，最近一段時間因國民黨台中市長候選人人選未定，基層黨員憂心、支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為他來自基層，每一位里長、每一位志工、每一位默默付出的黨員，最需要的是方向、是確定，不是內耗，他始終相信民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回到它真正該有的位置，不是對立，而是接力。

楊瓊瓔委員是他敬重的前輩，瓊瓔姐多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，他們之從來不是零和競爭，而是在同一條道路上不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

江啟臣說，他從政多年，走過中央、立足地方、也站上國際，深知一座城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局，未來的台中不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

他並以英語表示「台中正站在闗鍵的時刻，面對國際局勢的改變，產業鋌的改變，還有科技的快速進步，每一座城市都得想清楚，要怎麼走向未來，我一直相信，台中的力量來自開放創新，以及與世界的連結」。

江啟臣強調，台中需要一位對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏，比他個人更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前進。

