    政治

    國共智庫論壇達成15項「共同意見」 陸委會轟：走回西進老路

    2026/02/03 22:01 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    國共智庫論壇今日在北京舉行，雙方提出5個面向、15項共同意見，包括推動恢復兩岸人員往來正常化、加強兩岸新興產業領域合作等。陸委會今日痛批，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。

    陸委會表示，當前兩岸關係的癥結，在於中共持續對台步步進逼、敵意有增無減，如軍機艦擾台、跨境鎮壓等極限施壓。國民黨無視中共意圖消滅中華民國、併吞台灣，執意與中共合辦「國共智庫論壇」，並在「九二共識」及反對「台獨」的政治前提下，發布所謂「共同意見」，誆稱要推動解除我政府對兩岸人員往來的人為限制等，這根本是倒果為因，政府絕不會接受。

    陸委會強調，當前兩岸人員無法正常往來的人為障礙，完全是中共造成的。陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴中旅遊人身安全，因中方不斷增修國安新規產生新的威脅。

    陸委會指出，政府兩岸觀光健康有序、雙向平衡、旅遊安全及小兩會先溝通等4個政策沒有改變，歡迎世界各地旅客來台觀光，但中方慣以恢復中客來台作為政治籌碼及經濟脅迫工具，政策說斷就斷。為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，我方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請中方海旅會回復我方。

    針對「共同意見」所稱「加強兩岸新興領域合作」，陸委會提及，台灣經貿戰略為「立足台灣、台灣加一、布局全球、行銷全世界」，協助台灣產業穩健走向國際，以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈的關係地位與安全韌性及主體性。

    此外，依經濟部統計，台商赴中國投資金額占總對外投資金額的比重，已從2010年83.8%，降到2025年的3.75%。中國利用自由貿易體系補貼企業，部分產業產能過剩，低價傾銷造成不公平貿易行為，兩岸新興產業及環保領域交流合作，是希望拉攏台灣的資金、技術及人才赴中國，協助中國產業及經濟發展，並對抗經濟下行的困境，看不出對台灣有什麼幫助。

    另就「深化兩岸防災減災合作」，陸委會指出，兩岸兩會於2014年3月簽署兩岸氣象及地震監測合作等2項協議，提升兩岸地震防災減災及氣象監測預報與災害預測能力，請中方積極落實兩岸氣象及地震監測合作協議，恢復雙方業務主管部門聯繫機制，以確實保障兩岸人民福祉及生命財產安全。

    陸委會強調，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進及依賴中共的老路。中共的做法是企圖繞過我方公權力，並製造我方內部分化及矛盾、誤導國人認知。該會再次呼籲，國內各界應嚴肅看待中共對台施壓脅迫，及併吞台灣的野心，共同維護國家主權與尊嚴。政黨交流不應悖離台灣主流民意，應避免配合中共統戰、混淆國際視聽。

