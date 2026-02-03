謝家姊弟內鬥還沒完？謝典霖勸謝衣鳯「不要強出頭」

彰化縣議長謝典霖最近積極參加活動，很多公開場合都有其身影。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣議長謝典霖昨天（2日）邀請媒體參觀他的溪州新家，受訪時他向喊話姊姊謝衣鳯閃一下鋒芒，「不要強出頭」，勸她別選縣長。他認為，謝家有財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會做公益助弱勢，如果不選縣長，基金會仍能繼續服務民眾，「這樣不好嗎？」

對此，謝衣鳯的助理昨天表明謝衣鳯不做回應，怕影響家人的感情。記者今天（3日）打謝衣鳯的手機與賴，通了沒接，無法得知其看法。

謝家家大業大，事業跨足多領域，從有線電視、建設公司、營造廠到不動產買賣，以及多媒體科技廣告公司，還有謝言信、謝林玉鶯文教基金會，基金會助弱勢捐錢、捐車、發清寒獎學金做善事，彰化縣復康巴士、消防救護車甚至醫院輪椅等處處可見基金會散播愛的種籽，長年熱心公益。

謝典霖受訪時提到他和姊姊維持現狀是最沒有風險，他當議長、姊姊做立委，即使沒有當縣長，只當立委、當議長都可以服務地方，幹嘛非得選有風險的選舉，民主社會並非沒有誰就沒法繼續過生活，也不是非得要有誰才能贏（指參選人選）。姊姊如果沒有選縣長，沒有入主縣府，謝家也有基金會可以造福人群，「基金會做很多的事情，這樣不好嗎？」

謝典霖進一步補充說，民進黨總統賴清德今年五合一選舉等同他的期中考，就像當年陳水扁連任路上，「你覺得他會放過誰？他會輕易放過連任的機會嗎？」（意指民進黨全力輔選陳素月）他勸姊姊謝衣鳯閃一下他（指賴清德）的鋒芒，「不要強出頭！」

立委謝衣鳯已多次重申爭取國民黨提名選縣長，卻遲遲無法定案。（記者張聰秋攝）

