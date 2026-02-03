中配立委李貞秀舊帳被翻 曾嗆黃光芹「瘋狗」掀黨內風暴

中配李貞秀今日就任不分區立法委員，但仍具中華人民共和國國籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨中配立委李貞秀今（3日）正式就任不分區立委，並親自提出申請放棄國籍文件、交通票據等說明國籍爭議。不過，台灣青年世代共好協會理事長張育萌回憶，去年李貞秀曾嗆媒體人黃光芹「瘋狗」，批評「還沒當上立委，就靠一己之力掀翻民眾黨內戰」。

張育萌在臉書發文表示，去年7月，李貞秀根本還沒上位，只是個「備位立委」，就在群組裡指名黃光芹，炮轟「黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路也只有民眾黨某些人搞不清楚狀況還在收留這對夫妻」。罵完黃光芹不夠，又罵「這對夫婦就靠我們民眾黨吃飯，除了我們的通告費還帶貨割小草韭菜」。

張育萌指出，從頭到尾，只因為黃光芹認為，民眾黨應該廢除「兩年條款」。實務上，如果「兩年條款」被廢，李貞秀當然不可能排到不分區立委。

張育萌再指，黃光芹為此氣到直接退出民眾黨的節目「民眾之聲」，之後黃光芹在網路直播講這件事講到哽咽，認為李貞秀根本是在污蔑、栽贓。黃光芹也澄清，在民眾黨選舉最困難的過程，她跟她先生根本沒拿通告費。

結果，黃光芹才解釋完，李貞秀不知道哪裡又被惹到，在媒體群組又爆氣開噴「給他臉不要臉，那就把他的老底掀開」、「所有人被他罵都只能忍氣吞聲，可惜他惹到我（還附上一個笑臉表情符號）」。

張育萌批評，「鬥到這個程度，已經匪夷所思」。李貞秀還在深夜發文，「黃光芹像條瘋狗一樣罵任何人，每個人都忍讓，但我不會慣著她，不惹事不怕事」。一篇不夠，李貞秀竟然還檢討起來，說「該思考的是關起門來的黨內群組公開評論對話外流誰是內鬼？」

他說，李貞秀是「備位立委」，跟著的就是黃國昌。但黃國昌當時是挺黃光芹，說「我說過所有的黨公職，對自己的態度跟言行，有一定程度以上的要求」。

張育萌表示，這就是去年暑假，李貞秀憑一己之力，把民眾黨搞得滿城風雨。而且，如果李貞秀被開除，陳智菡就可以遞補上。除此之外，李貞秀出席中評會，還直接大遲到50分鐘。結果，最後民眾黨中評會還是輕輕放下，討論後說「李貞秀已經誠心道歉」，所以只把她停權三個月。「這就是為什麼，李貞秀今天又可以站在大家面前，理直氣壯的宣誓就職了」。

