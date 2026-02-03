網翻中國《國籍法》酸李貞秀：若非騙人就是中共公務員

李貞秀自曝曾赴中國放棄中國籍未果，網友翻出《中華人民共和國國籍法》，僅國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。（資料照、圖擷取自「中國移民管理局」，本報合成）

中配出身的民眾黨籍李貞秀今（3日）就職立法委員，但李貞秀尚未出具申請放棄國籍證明，甚至秀出交通機票，證明她曾親赴中國放棄國籍未果。有網友對李貞秀自稱「是中國不讓我放棄國籍！」一事，翻出《中華人民共和國國籍法》，指出只有兩種人被禁止退出國籍：國家工作人員、現役軍人，所以李貞秀若不是親口承認了自己是中共體制內的「國家工作人員」，就是在欺騙台灣社會，拿假理由不想放棄中國國籍。但無論李貞秀是哪一種，台灣的立法院都不應該有她的位置。

有媒體要求李貞秀現場宣示放棄中華人民共和國國籍，不料她卻稱「我唯一只有中華人民共和國國籍」，第一時間經提醒後還仍未發現口誤，最後是在民眾黨黨團主任陳智菡上前再提醒後，她才更正稱自己只有中華民國國籍和護照。但言論、畫面已引起討論。

網友指出，依《中華人民共和國國籍法》第12條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。所以李貞秀拿著文件聲稱「是中國不讓我放棄國籍」的邏輯就只剩下兩個選項：「選項 A：妳說的是真的。 那恭喜，妳親口承認了妳是中共體制內的「國家工作人員」。選項 B：妳不是中共官員。 那妳就是在欺騙台灣社會，拿假理由不想放棄國籍。」

也有網友質疑，都有中國籍配偶YouTuber拍過自己拿到台灣身分證後，去中國放棄國籍的影片了，怎麼還會有人相信她「被不准放棄」；更有網友強調，不管中國因為什麼原因不讓她放棄國籍，依照台灣現行法律，雙重國籍就是不能從政；甚至有網友懷疑前民眾黨主席柯文哲問題很大，不是在挑戰台灣法律，就是在執行中共指令。

立委沈伯洋指出，就算是中國拒絕，李貞秀照樣不能夠擔任立委。不然此先例一開，以後有任何雙重國籍的，只要放棄國籍失敗，然後都可以繼續擔任公職嗎？沒有放棄就是沒有放棄，如果無法取得就是無法取得，在法律上就是不能夠擔任立委。

第12條：國家工作人員和現役軍人，不得退出中國國籍。（圖擷取自「中國移民管理局」）

