轟藍營擋國防預算「玩火」 蘇利文過往友台事蹟一次看

美國阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文2日在社群媒體X抨擊國民黨，為向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。（彭博資料照）

在國民黨、民眾黨團10度封殺1.25兆國防特別預算後，國民黨馬上率團赴中交流，參與國共智庫論壇。美國共和黨參議員蘇利文昨重砲抨擊國民黨，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。事實上，蘇利文立場一貫友台，不僅多次在參議院提出友台法案，在新冠肺炎疫情期間也曾訪台，並宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗。

蘇利文（Daniel Scott Sullivan）2日於社群媒體X指出，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自我防衛所需預算，牽涉其中的國民黨高層正在北京與中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，這背後的含義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

請繼續往下閱讀...

蘇利文曾於2021年6月與參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）一同訪台，並宣布美國政府將率先捐贈台灣75萬劑武漢肺炎（COVID-19）疫苗，以協助我國對抗疫情。

蘇利文去年5月曾與參議員麥考米克（Dave McCormick）、羅森（Jacky Rosen）、絲拉金（Elissa Slotkin）等人共同提出「「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）；去年7月也曾在參議院共同提案，擬打擊任何外國政府進行的「跨境鎮壓」，即在境外恫嚇、騷擾或傷害異議人士、記者或權益運動人士。

針對台灣國防，蘇利文不僅2日於X上發言，去年3月也曾於聽證會出言痛批台灣在野黨，刪減國防預算是「玩一場危險的遊戲」，向國際釋放錯誤訊號，並直言若台灣不想自我防衛，美國也愛莫能助。

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯2021年6月1日上午訪台，外交部北美司長徐佑典（左一）、參議員蘇利文（左二）、參議員達克沃絲參議員（左三）、外交部長吳釗燮（右三）、參議員昆斯參議員（右二）及AIT處長酈英傑（右一）於美國軍機前合影。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法