解讀民調卻遭網友謾罵 黃暐瀚：可以不挺黨但要挺台灣！

美麗島電子報昨（2日）發布1月最新國政民調，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，引起各界熱議。資深媒體人黃暐瀚昨在臉書分析民調結果，不過卻遭到不理性網友謾罵，黃暐瀚也針對此事回應，他強調：「你可以不挺黨，但要挺台灣！」

黃暐瀚貼出網友留言與他回應的截圖，網友留言：「民調奇蹟似的回升，是因為有人要到官的關係，你是在裝死還是在裝傻？當了那麼多年記者最好看不出來。」黃暐瀚則回覆：「嗯～我想你可能搞不清楚『台灣民意基金會』跟『美麗島電子報』。沒事。我看得出來，你沒看出來～」

黃暐瀚坦言，他每個月都會寫民調解讀文章，類似的留言他其實也習慣了，「當討厭的人民調升高，就說不準；若下跌，就又超準」。黃暐瀚表示，如果這些網友真的不相信「趨勢」，那去年8月賴清德跌到剩31%、不滿意破六成的時候，應該也是「民調你也信？」這樣才對吧，但那時他們說「民調這麼爛，還不快點下台」，黃暐瀚對此附註「神奇地，又相信民調了」。

黃暐瀚重申，民調是科學，可以參考、不必盡信，但也拜託不要選擇性的相信，或選擇性的不信。黃暐瀚提醒這位網友，美麗島電子報與台灣民意基金會，是兩個完全不同的民調發佈機構，同時也呼籲，對台灣不利的事，不要做；對台灣不好的話，不要說，只有「反侵略」和「反併吞」，你我才有辦法繼續這樣民主自由的生活。

最後黃暐瀚強調：「你可以不挺黨（什麼顏色都是），但要挺『台灣』！」

