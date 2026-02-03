鎖定無人機、供應鏈！揭台美合作3戰略 總統：成立小組推動實質計畫

總統賴清德3日主持「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（記者羅沛德攝）

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」日前於華府圓滿落幕。賴清德總統於今召開記者會，揭示台美未來合作的3大戰略方向「經濟安全、創新經濟、繁榮未來」。賴強調，台美將成立工作小組，針對供應鏈韌性、無人機系統認證等關鍵領域推動實質計畫，共同打造安全具韌性供應鏈，台灣也將加速對接國際高標準規範，深化台美產業連結，共同建構具備高度韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴清德表示，去年4月，美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局，經過9個月努力，已在上個月完成談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果，這不只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

賴清德表示，關稅談判只是台美合作的一部分，如何透過交流對話、擴大合作成果，持續加深台美的經濟戰略夥伴關係，一直是我們的目標。這次EPPD對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作4大支柱，我們也能進一步歸納出台美未來合作的3大戰略方向。

首先，強化「經濟安全」。賴清德指出，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」，台美在這屆EPPD會議簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。未來，雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。賴清德說，台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。賴清德指出，這屆EPPD的議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。這也揭示台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德強調，「產業的互補性」與「法規的可信賴性」，如同台美合作的雙腳彼此缺一不可。接下來台灣將加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

