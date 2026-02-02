700坪豪宅竟稱「台北一般家庭」 民進黨揭藍營豪宅俱樂部

民進黨列舉傅崐萁、顏寬恒、馬文君、張智倫等多位國民黨立委都坐擁豪宅，且集齊「炫富、違法、被判刑」等故事。（圖取自民進黨臉書）

國民黨彰化縣議長謝典霖日前帶網紅開箱被戲稱「衣鳯百貨」、謝家在彰化興建的700坪豪宅，引發熱議。民進黨今天發文大酸，謝典霖將豪宅謙稱為「只是台北一般人的家庭」，對台北有非常美好的想像，並列舉傅崐萁、顏寬恒、馬文君、張智倫等多位國民黨立委都坐擁豪宅，且集齊「炫富、違法、被判刑」等故事，只能說，有錢真好，當國民黨的民意代表真好。

民進黨指出，謝典霖帶網紅開箱的彰化謝家傳說的「衣鳯百貨」，這棟700坪的豪宅不但氣派、高級，還設置挑高的「家庭式籃球場」、恆溫大酒櫃、視聽室等豪華設施，讓普通老百姓讚嘆不已。謝典霖卻在片中謙虛地說自家豪宅「只是台北一般人的家庭」，看來這位在政治家族中長大的公子哥，對台北人的生活有著非常「美好」的想像。

民進黨表示，除了「衣鳯百貨」，國民黨還有這些豪宅都很有名，立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮擁有「九五至尊」豪宅，大門刻上「TheFuHouse」金色門牌，成為花蓮打卡勝地；豪宅外違法使用農地作為籃球場、停車場，被檢舉後，花蓮縣政府才姍姍來遲開罰。

民進黨也點名立委顏寬恒在台中沙鹿的「莊園豪宅」，奢華程度堪比宮殿，被爆料是違章建築、占用國有地後，顏寬恒以「假買賣」假裝脫手被識破，慘遭法院判刑偽造文書有罪；另有立委馬文君的豪華莊園、張智倫的20筆建物、李彥秀自己都記不得的美國豪宅⋯等，只能說，有錢真好，當國民黨的民意代表真好。

民進黨諷刺，豪宅不只空間大、裝潢好，更反映了權力、資源與政治倫理的距離。當一般人民為房價、為租金拚盡全力，有些人卻手握權力與金錢，身體則住在一棟一棟「故事滿滿」豪宅裡。以上這些豪宅，集齊了炫富、違法、被判刑等故事，我們只能說：果然，熟悉的國民黨最對味！

