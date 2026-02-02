為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好市多新上市面紙出現「簡體字、中國製」會員群情激憤喊拒買

    2026/02/02 18:13 即時新聞／綜合報導
    眼尖網友發現好市多新上市的科克蘭面紙出現簡體字。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

    眼尖網友發現好市多新上市的科克蘭面紙出現簡體字。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

    好市多近日上架一款科克蘭三層抽取式面紙，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品資訊。不過，就有眼尖網友發現，包裝上出現簡體字，甚至連產地都變成中國，引發會員不滿。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享好市多新品，由自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）出的「FACIAL TISSUE 三層面紙」，每張尺寸15.2x19公分，110抽共24包。

    貼文一出，不但沒有吸引會員的購買興趣，反倒包裝上出現的簡體字讓多數會員群情激憤，網友在留言區表示「為什麼包裝上有大大的簡體字？連改繁體字都不想改嗎？」、「簡體字不買」、「我繳黑鑽卡不是要買這種鬼東西」，更有會員直言「包裝都不改一下，Costco是不在乎台灣市場了嗎」。

    不僅如此，網友也發現產地從過去的「台灣製」變「中國製」，讓網友氣得表示「臺灣的紙漿有不夠用到需要使用中國紙漿嗎」、「去好市多辦會員就是為了好市多牌的臺灣製衛生紙帶路雞，如果連這個都是中國製造的，只好退會員去Lopia了，至少是日本製或臺灣的產品」。新品才剛推出，就引來許多會員不滿。

    針對此風波，好市多也回應，好市多憑藉全球採購策略，嚴選高品質商品並極大化價格優勢，為會員創造超越期待的採買價值。好市多上架商品，皆合乎法規。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播