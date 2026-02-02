好市多新上市面紙出現「簡體字、中國製」會員群情激憤喊拒買

眼尖網友發現好市多新上市的科克蘭面紙出現簡體字。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

好市多近日上架一款科克蘭三層抽取式面紙，有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新品資訊。不過，就有眼尖網友發現，包裝上出現簡體字，甚至連產地都變成中國，引發會員不滿。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享好市多新品，由自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）出的「FACIAL TISSUE 三層面紙」，每張尺寸15.2x19公分，110抽共24包。

貼文一出，不但沒有吸引會員的購買興趣，反倒包裝上出現的簡體字讓多數會員群情激憤，網友在留言區表示「為什麼包裝上有大大的簡體字？連改繁體字都不想改嗎？」、「簡體字不買」、「我繳黑鑽卡不是要買這種鬼東西」，更有會員直言「包裝都不改一下，Costco是不在乎台灣市場了嗎」。

不僅如此，網友也發現產地從過去的「台灣製」變「中國製」，讓網友氣得表示「臺灣的紙漿有不夠用到需要使用中國紙漿嗎」、「去好市多辦會員就是為了好市多牌的臺灣製衛生紙帶路雞，如果連這個都是中國製造的，只好退會員去Lopia了，至少是日本製或臺灣的產品」。新品才剛推出，就引來許多會員不滿。

針對此風波，好市多也回應，好市多憑藉全球採購策略，嚴選高品質商品並極大化價格優勢，為會員創造超越期待的採買價值。好市多上架商品，皆合乎法規。

