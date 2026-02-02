中配李貞秀將任民眾黨立委 王興煥：怎能容許中籍人士在國會任職？

民眾黨6位遞補當選的不分區立委即將於明（3）日宣誓就職，中配立委李貞秀因國籍問題引發各界關注。（資料照）

民眾黨6位遞補當選的不分區立委即將於明（3）日宣誓就職，中配立委李貞秀因國籍問題引發各界關注。內政部稱，李至今仍未證明放棄中國籍，民眾黨則稱李在台設籍逾10年、有被選舉人資格，雙邊就此爭論不休。對此，台灣基進黨黨主席王興煥表示，李貞秀早在提名之初就預見遞補，且一年寬限期也遭民眾黨政治操作，他呼籲內政部應立即解職，不應容許中籍人士在我國會任職。

中選會公告民眾黨提名的原籍中國人士李貞秀，遞補當選民眾黨不分區立委，預計明日就職。內政部重申，李貞秀應於就職前辦理喪失中國國籍，並於到職日起一年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職。王興煥表示，李貞秀在確定提名之初，就因民眾黨的兩年條款，早能預見其遞補之發生，《國籍法》「一年內放棄外國國籍」之期限，應從本屆立委就職日起算，也就是說，不需要再等一年，李貞秀在就職前若未出示放棄中國國籍的證明，內政部即應立即解職。

請繼續往下閱讀...

王興煥呼籲，內政部應該據此強力要求李貞秀，必須在明日就職前，出具放棄中國籍的證明，否則遞補不能生效。

王興煥指出，「一年內放棄外國國籍」的規範是考量各國放棄國籍作業不一，因此給予原籍外國人士的便利，卻在民眾黨刻意操弄下成為漏洞，李貞秀從得到民眾黨提名至今，有超過一年的時間辦理國籍放棄，至今卻未能出示證明，若李貞秀明知擁有中國國籍，內政部居然要等到就職後，再等一年到2027年，才能以「擁有雙重國籍」為由將之解職，非常荒謬。

王興煥也強調，「中國不是外國」的說法完全是詭辯，就任公職要求不能有雙重國籍是忠誠於國家的基本要求，對於對台灣沒有侵略企圖的外國尚且如此，總統將中國界定為「境外敵對勢力」，怎麼可以容許具有中國籍的人士在台灣擔任最高民意機關公職？

台灣基進黨黨主席王興煥呼籲內政部應強力要求中配立委李貞秀須在明日就職前，出具放棄中國籍的證明，否則遞補不能生效。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法