焚化爐設在名間 鄉民下跪陳情 呂秋遠批：光緒年間的規劃模式

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照）

南投縣政府規劃在茶葉產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，名間鄉自救會號召大批民眾到場抗議，甚至有民眾下跪陳情。對此，律師呂秋遠怒批，「南投縣政府只是披著依法行政的外衣，卻在做光緒年間的規劃模式，這已經不是南投的垃圾處理問題，而是南投縣的公共政策制定失去信任的問題」。

呂秋遠在臉書發文表示，南投名間是個很寧靜的小鎮，很少人知道那裡還有一個家事法院。每次要去開庭的時候，要先坐高鐵到台中，再開車到這裡，其實距離確實很遠。這裡不是竹山、不是清境農場、不是埔里，人少、觀光資源少，就是茶農多。然而，南投縣政府要在這裡蓋焚化爐。

請繼續往下閱讀...

呂秋遠指出，1月31日出現了一個匪夷所思的畫面，讓我們瞬間回到大清國光緒年間。在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」裡，反對興建的民眾與茶農竟然下跪，要求停止會議，官員則是端坐在前面，看來無動於衷。

呂秋遠再指，雖然焚化爐算是嫌惡措施，南投縣目前也確實沒有焚化爐，也應該興建自有的焚化爐。然而，南投名間焚化爐的爭議，並不是地方居民抗拒公共建設，但真正讓事情失控的，並不是情緒，而是政策本身「形式合法、實質亂套」。

呂秋遠說，南投縣長期面臨垃圾處理問題，這是事實。每天大約兩百五十噸的生活垃圾，部分需要外運，堆置壓力也逐年累積，縣府希望蓋一座焚化爐來自己處理，方向本身並不令人意外。問題出在，這座焚化爐規劃成「每日五百到七百噸」的規模，而這個數字，從一開始就沒有被多數人理解與接受。

他分析，對一般人來說，邏輯其實很直覺，「你每天產生兩百五十噸垃圾，為什麼要蓋一座可以燒七百噸的爐？」縣府與顧問的說法是這樣，他們認為焚化爐不能太小，否則不符成本效益，也需要預留維修停爐時的備用空間，還要處理過去累積的垃圾。但這些理由，多半停留在專業簡報與會議文件裡，沒有被轉換成民眾能真正理解、也願意接受的說法。

更重要的是，七百噸這個規模，已經讓人很難不聯想到一件事，「未來是不是一定會收外縣市的垃圾？」就算政府現在否認，只要設備存在，這個可能性就一直存在。對住在名間的人來說，這代表的是長期風險，但好處卻未必回到地方。風險和利益的不對等，是許多居民心中最真實的不安來源。

呂秋遠解釋，另一個讓反彈快速升高的原因，是溝通的順序。很多人感受到的，不是「一起討論要不要蓋、蓋多大」，而是「地點與規模好像已經決定了，之後才來說明」。公聽會在形式上辦了，資料也公告了，但如果民眾心裡認為結論早就寫好，這些程序反而會被解讀成走過場，信任也就很難建立。

他說，名間本身又是農業區，茶葉產業高度依賴形象與信任。即使焚化爐在技術上符合排放標準，很多農民仍然擔心，一旦地方被貼上「焚化爐旁」的標籤，市場會先用腳投票。這種擔憂不一定能用數據完全反駁，但卻是真實存在的生活風險。

於是，這場爭議逐漸從「要不要解決垃圾問題」，變成「為什麼一定要用這麼大的方式、蓋在這裡」。當政府無法清楚回答「為什麼要選在茶葉農業區、手搖飲的故鄉」「如果只蓋四、五百噸行不行」、「能不能分階段來」、「如何保證不變成區域焚化中心」，反對就不會停止。

呂秋遠強調，名間焚化爐的問題，說到底不是技術，而是說服。他質疑，「為什麼要先射箭再畫靶，已經決定地點了，再來開說明會？決定前，民眾有沒有表達意見，甚至參與規劃的機會？為什麼規模要超過多數人直覺可以理解的範圍？當地茶農如果因為被污名化，從此茶葉乏人問津，政府有什麼作為？」縣政府根本上缺乏清楚、誠實、反覆的溝通，人民自然會選擇用反對來保護自己。而且看著程序不斷進行，但是民眾的參與卻彷彿只像是背書，這時候他們也只能下跪求官。

他批評，「南投縣政府只是披著依法行政的外衣，卻在做光緒年間的規劃模式，民眾就只能按照大清國的方式去下跪陳情。這已經不是南投的垃圾處理問題，而是南投縣的公共政策制定失去信任的問題」。

呂秋遠感嘆的說，「無奈的是，選民始終學不會，政治會影響生活的每一個層面，因此投票很重要。許多人還是會在投完票、教訓民進黨之後，心滿意足的回家，然後在公共政策出現狀況的時候，無論是誰做的，都會賴給清德」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法