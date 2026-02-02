徐欣瑩將脫黨參選？ 王鴻薇也急了 喊話黨中央快刀斬亂麻

國民黨立委王鴻薇（左）接受千秋萬事節目主持人王淺秋（右）專訪。（圖由千秋萬事提供）

國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢爭取國民黨提名參選新竹縣長，國民黨中央今日將進行新竹縣長提名初選公告，徐欣瑩日前聲明，「若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。」外界關注徐欣瑩可能脫黨參選，國民黨立委王鴻薇今日表示，講到脫黨參選其實很傷，也不會上。兩個候選人差距很大的縣市，趕快快刀斬亂麻，怎麼會越拖、拖成一個問題，「我不懂耶，本來沒有問題，變成出現問題，又變成大問題，不是很奇怪？新竹本來是可以選贏的地方，不要掉棒了」。

王鴻薇今日接受千秋萬事節目主持人王淺秋專訪時表示，她了解的是過程中徐欣瑩及支持者都覺得不公平，不希望看到最後徐欣瑩沒被提名而參選到底，徐欣瑩在過程中爭取公平是合理的，黨中央在處理這次的縣市長選舉時，透明公開是必要的，至於很多人討論七三制（70%民調、30%黨員投票）是否合理，立委徐巧芯認為這個制度不是很合理，自己也覺得在縣市長選舉，七三制是石器時代的產物，縣市長要爭取超過50％選民的支持，這時候還要用七三制，我們並不是不重視黨員的意見，可是今天如果國民黨推出一個候選人，最後連黨員都不支持，那推他幹什麼？

王鴻薇指出，現在一對一選舉絕大部分都是採取全民調，現在有爭議又回到七三制，已經是不符合時代的制度，新竹縣還有個爭議是，副縣長陳見賢是縣黨部主委，讓徐欣瑩擔心說，陳身為縣黨部主委，又有黨員投票的機制，縣黨部主委不就是最能掌握黨員的嗎？因此徐欣瑩會認為這樣的選舉不透明、不公平、不公開。

王鴻薇認為，這時候還去死抱著七三制這個過時的制度，她個人也有質疑，還是會勸徐欣瑩，立法院的同事都會幫忙的，本屆立委感情特別好，經歷大罷免有革命情感，而經過兩年的觀察，她也認為徐欣瑩的學經歷都足以堪大任，但不希望看到最後是一個破裂的局面。

王鴻薇強調，黨內要和諧，也要公平，黨內要好好處理，這次的縣市長選舉，大家本來覺得很有贏面，可是很多縣市到現在都無法產生人選，有一些可能真的是在伯仲之間，有一些明明差距很大，「我真的不曉得在拖什麼東西」。這次縣市長選舉，不要去擴大內部的矛盾，民主選舉當然會有競爭，希望都是良性的競爭，但競爭裡面會不會有到口出惡言、心生芥蒂，一定會有，但是要怎麼去弭平嘛。

