    政治

    黃國昌來勢洶洶恐成「三腳督」 黃志雄：2月底到3月和白營協調

    2026/02/02 10:14 記者賴筱桐／新北報導
    針對新北市長人選是否藍白合？國民黨新北市黨部主委黃志雄（右）表示，預計2月底到3月展開與民眾黨的協調。（圖擷取自YT頻道「POP撞新聞」）

    針對新北市長人選是否藍白合？國民黨新北市黨部主委黃志雄（右）表示，預計2月底到3月展開與民眾黨的協調。（圖擷取自YT頻道「POP撞新聞」）

    民眾黨主席黃國昌昨天（1日）成立新北市長競選總部，參選態度明確，外界認為新北市長選戰恐形成「三腳督」局面。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，國民黨預計2月中旬確定人選，2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作，目前為止雙方的節奏一致。

    黃志雄今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，面對黃國昌來勢洶洶，黃志雄認為，黃國昌去年就訂定2月1日成立新北市長競選總部的目標，1月31日卸任立委後，2月1日成立競辦算是正常的政治推動時程，黃國昌曾公開表示，希望3月底前和國民黨協調，各陣營都有自己的選戰節奏，所以國民黨2月中旬確定人選，2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作，目前因為國民黨人選還沒底定，大方向是過完年之後，展開與民眾黨協調。

    主持人黃暐瀚詢問，希望藍白何時確定共推人選？黃志雄回應，最後期限是3月底前，扣掉過年時間，剩下不到40天。雙方的默契、善意都持續展現，只是現在還沒實際進入協調階段，但是雙方的互動、默契和對市政的討論，應該是有的。

    至於是否以民調決定藍白共推人選？黃志雄說，不排除任何可能，民調就是客觀依據，當然必須拿出來討論，但是否依照民調作為最終的協調協果，大家各自有陳述意見的立場與想法，會設法取得最大公約數，讓藍白合作往前推進，終極目標「合者贏，不合者，雙方都會很辛苦」。

    至於是否讓國民黨市長參選人幫民眾黨議員站台？黃志雄認為，席次極大化是大方向，如果贏了市長，議會沒有過半，未來市長要推動市政工作也會很辛苦，不管藍白誰出線，未來一定會全力輔選藍白小雞，這是必然的。

