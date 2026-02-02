藍營新北市長人選仍協調中 侯友宜喊話農曆年前確定

新北市長侯友宜表示，「會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務，我們一切拚市政。」（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長人選遲遲沒定案，市黨部原本計畫要在1月底前，找來台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然進行協調會。據了解，「劉李會」至今仍未碰面。對此，新北市長侯友宜表示，「會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務，我們一切拚市政。」

針對國民黨新北市長人選，國民黨新北市黨部主委黃志雄今天接受廣播節目專訪表示，2月初就市長選舉召開內部會議，過程中以協調為主，如果各自意見相左，不排除進入初選階段，但是2月15日前會確認最終人選；劉和然、李四川雙方陣營有表達意見，但2人尚未碰面，協調會將邀請地方重要人士出席，侯友宜是重中之重，8年執政、2次選舉都獲得高支持度和高施政滿意度，絕對會扮演重要的協調者身分，市黨部審慎樂觀。

侯友宜表示，感謝大家的關心，相關作業皆按照已經排定的時間序列，彼此之間溝通順暢，請外界放心。他強調，「我們會在農曆年之前，找出最適合的人選來為新北市民來服務，我們一切拚市政。」

