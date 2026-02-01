未放棄中國籍遭疑國安開後門 李貞秀反嗆：執政黨麥來亂

準立委中配李貞秀（圖），今出席黃國昌新北市長競選總部成立活動。（記者王藝菘攝）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日就職立法委員。由於李尚未出具申請放棄國籍證明，遭外界質疑恐需服從中國制定的「國家情報法」，造成台灣國安威脅；李貞秀今晚則在臉書發文怒嗆，「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」李貞秀辦公室聲明也同步發聲明表示，請民進黨停止抹黑與國安恐嚇 尊重多元族群與立委合憲職權。

由於李尚未出具申請放棄國籍證明，面對中國制定的「國家情報法」要求公民和組織在境外協助進行情報工作，李貞秀是中華民國立委也是中國公民，雙重身分恐對台灣國安造成威脅。對此，民進黨立委吳思瑤提出兩大因應措施包含，行政部門應自我把關、立法院新會期應重新檢視涉及國安的議事規則。

請繼續往下閱讀...

對此，李辦指出，立法是代表民意，為了回應多元族群而發聲，李貞秀是依據「中華民國憲法」及「公職人員選舉罷免法」之正當法律權利及程序產生的立法，李貞秀的背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。

李辦批評，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾。出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲。

「李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。」李辦表示，依「中華民國宣誓條例」第6條規定，立法將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權。令人疑惑的是，不論是李貞秀或任何一位立法，就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國憲法，依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有李貞秀與別人不同之情形。

李辦說，就任立委後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立法監督。不論是李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國的法律行事。為何是李貞秀依法就任前，吳思瑤就能未審先判指涉李貞秀的質詢、索取資料或是相關會議，會讓行政機關跟立法院議事產生國安問題？這是在對中華民國體制及法律沒自信的發言嗎？

李辦強調，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範。執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼，用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。

李辦重申，李貞秀會依循台灣民眾黨堅守民主、法治、多元、共融的核心價值。立法院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

中配李貞秀今晚在臉書發文怒嗆，「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」（翻攝李貞秀臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法