黃國昌稱「專長是統計」三角形2邊和>第3邊 網傻眼：那是幾何學

黃國昌的新北市長競選總部今天成立。（記者王藝菘攝）

甫卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，今天（2/1）在新莊區化成路上成立新北市長競選總部，邀來前主席柯文哲、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康等藍白人士到場相挺。活動上，黃國昌突然提到自己的「第二專長」是統計，說他知道「三角形的兩邊和一定大於第三邊」，結果遭大批網友吐槽。

黃國昌今在自己的競總成立大會上被問到，當前民調顯示，藍白如果真的合作，且由他出線將會慘輸民進黨推出來的蘇巧慧。黃國昌回應道，各家民調放出來都有其脈絡和目的，他們都會好好參考。他接著又稱，他的專業除了法律，第二專長就是統計，他之前待中研院的時候就是用統計的方法在研究法律，所以他看民調看得非常非常細。

黃國昌說，他知道三角形的兩邊和一定大於第三邊，他自己的優勢在哪？李四川（藍營最有可能推派人選）優勢在哪？相信兩邊的團隊都非常清楚，把各自優勢發揮到最大，在政策、價值、願景上面合作，相信一定贏下最後的勝利。

雖然黃國昌的原意是說「藍白合作一定贏」，但仍遭大批網友吐槽，「三角形是幾何學不是統計學」、「這跟統計有什麼關係？這傢伙義務教育有念完嗎？」、「我還知道1+1=2咧」、「有講等於沒講，廢人講廢言」、「這題我也會，三角形內角和一定是180度」、「不是……吹牛也要知道這是幾何學吧，算了，反正小蔥照樣買單」、「跟柯p一樣，乍聽之下很有道理，但事後想想完全是廢話！」、「這是統計？ 這不是國小數學嗎？」

還有人嘲諷，「我以為他專業就是唬爛跟直播」、「專長還有違憲」、「他要當數學老師啦！」、「真是專業，他說了一個我小學就知道的東西」、「他的專業是狗仔偷拍好嗎」、「統刪才對吧！連刪多少都統計不出來了」、「三件事情，沒有任何關聯，而且都不是他有的」、「這是什麼統計啦！他真正的專業是糟蹋專業吧！」、「真的是怕別人不知道牠的無知，悲哀的東西」、「聽昌一席話，如聽一席話」。

