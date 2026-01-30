中天條款三讀！張育萌批黃國昌：與魔鬼交易的常客

立法院30日進行本會期最後一次院會，晚間表決大戰告ㄧ段落後，院長韓國瑜向將離職的立委黃國昌致意。（記者方賓照攝）

國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，國民黨和民眾黨今天（30日）三讀通過修正草案。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒批，「黃國昌立委的最後一天，成了與魔鬼交易的常客」。

張育萌在臉書發文表示，「中天條款」不但三讀，還規定「訴訟結束前，可以使用原頻道」，黃國昌立委的最後一天，成了與魔鬼交易的常客。新法規定，NCC未來對新聞台換照，要以「准予換照」為原則。不只如此，還特別規定「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」。整部修法完全是為了「中天新聞台」量身打造。「講白話文，中天新聞確定要回到電視台了」。

張育萌指出，就算力挽狂瀾失敗，還是要把話講清楚，中天被關台，從頭到尾就不是因為它的政治立場。早在2014年，中天就因為大量違規，面臨換照危機。NCC當時開「換照諮詢委員會」，11位專家學者中，有6位都認為中天「未善盡媒體職責」，不該讓它換照。也就是說，過半的專家委員都反對換照。結果，NCC沒有採納專家學者意見，用很離奇的「附加四項條款」，勉強讓中天換照。

張育萌再指，四項條款是，「定期辦員工訓練、儘速補上專責的編審人員、落實獨立審查人制度，最後是『倫理委員會的外部委員，要納入性別平權、婦女權益、兒少權益和新聞自由的團體和專家』」。結果呢？那次讓中天換照通過後，中天開始賴皮，堅持不聘 NCC要求的「獨立審查人」。直到要再換照的前一年，才匆匆忙忙補聘，敷衍交差。到了2019年，中天新聞台根本徹底視《衛廣法》為無物，違反事實查證原則、兒少身心健康、節目廣告化樣樣來，最後被開罰金額高達553萬元，達到國內新聞台之冠。

張育萌續指，六年前，在中天換照聽證會上，蔡衍明公開否認自己介入新聞製播，鬼扯自己「一年只到過中天兩三次參加拜拜」。黃國昌直接秀出蔡衍明的微信群組，公開踢爆蔡衍明在群組下令「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。」當時的《中國時報》董事長王丰，接續在群組裡回報「明天節目大力批判」。最近，親中反美到翻車的賴岳謙，當時是中時電子報社長，也回覆「收到」。

張育萌說，蔡衍明根本沒在演，在《旺報》推「九二共識就是『兩岸一家人共識』」，再指示「大議題今天起應在政論節目好好說明」，還提醒「但內容不應提台商在大陸困境」、「應討論島內未來可能發生狀況！不提大陸打台灣！」這些證據都歷歷在目。

他強調，他不是要爭辯媒體的政治立場。他要談的是「中天新聞已經是失控的電視台」。從旺中集團到中天新聞台，已經不只是劣跡斑斑，簡直可說是觸目驚心的程度。

從蔡衍明在聽證會公開說謊，到新聞台內控全面失靈，任由穿梭兩岸的旺董，透過微信群組，拿媒體公器來貫徹個人意志。「這些真相的吹哨者——當年，正是正義凜然的黃國昌」。

張育萌質疑，「黃國昌委員在任期的最後一天，欠社會一個答案，請問這六年過去，中天改變了嗎？蔡衍明改變了嗎？賴岳謙改變了嗎？」

他再次強調，中天關台跟它的立場一點關係都沒有。它對NCC附帶決議裝瞎不理5年，違法被裁罰是全國之最。重點是，它的內控徹底失靈，到了無藥可救的地步。中天被關台至今，哪怕有一點努力，我們都可以為它鼓掌。「但我就問，請問這6年來，中天究竟改善了哪一點？」

張育萌說，他第一次走上街頭，就是2012年的「反媒體壟斷」運動。抗爭的對象，就是旺中集團。當時，黃國昌就站在隊伍，帶著大家喊口號。「如果有時光機，我會搭回去，把當年的自己打醒。我知道答案很清楚，但我還是忍不住要問：這六年過去，到底是誰變了？」

