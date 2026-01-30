蘇巧慧轟藍白助理費除罪化：總預算一毛未過 送國民黨400億黨產

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

立法院本會期今（30日）最後一天，民進黨立委蘇巧慧說，國民黨和民眾黨留給全民的年終大禮是「盜用助理費除罪化」，她怒批，「最重要的中央政府總預算一毛錢都沒通過，還送給國民黨400億的黨產當年終獎金」。

蘇巧慧在臉書發文說，結果立法院延會會期最後一天，國民黨和民眾黨留給全民的年終大禮是「盜用助理費除罪化」。按照最後通過的《立法院組織法》第32條，把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化。

蘇巧慧指出，更扯的是，國眾兩黨所提出的再修正動議甚至還拿掉「助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助」的文字，她怒批，「說好的提升助理待遇呢？」

她發現，黃國昌改國民黨助理費貪污除罪化版本，竟然把一樣是為貪污助理費除罪化，修正動議竟然把助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助全部拿掉了，「助理費變成立委的補助，助理的補助反而不見了」，而立法說明裡面是說沒有要改。

蘇巧慧說，「身為立法委員，我們在國會應該做的是為人民服務，打造更好的公民社會，而不是像今天這樣，提出、通過各種自肥國民黨的法案，反而最重要的中央政府總預算、牽涉國家安全的軍購，一毛錢都沒通過，還送給國民黨400億的黨產當年終獎金」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「賊，無法無天！」、「公然貪污了」、「總統不要公佈，院長不副署，請憲法法庭訴憲，看他們怎麼搞？」、「藍白真的爛到不行」、「台灣人再不覺醒就來不及了」、「真的是滿滿的無奈」。

立委黃國昌畢業，上主席台找院長韓國瑜合影。（記者方賓照攝）

主導修法的國民黨立委牛煦庭（中）發言後，接受黨團總召傅崐萁致意。（記者方賓照攝）

國民黨立委陳玉珍與牛煦庭在議場旁交換意見。（記者方賓照攝）

