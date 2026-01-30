為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白強推3惡法未審總預算 民進黨：對選民託付的徹底背叛

    2026/01/30 23:32 記者陳政宇／台北報導
    立法院30日進行本會期最後一次院會，卻創下總預算案在預算會期一毛未審的紀錄。（記者方賓照攝）

    立法院會今（30日）在藍白立委聯手下，三讀通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等爭議修法，卻創下總預算案在預算會期一毛未審的紀錄。民進黨痛批，這無疑是國會史上最黑暗的一天，更是藍白在農曆年前送給台灣人民最丟臉的大禮。

    針對立院會期最後一日表現，民進黨發言人李坤城今嚴厲譴責，藍白聯手強推多項爭議法案，不僅用立法權凌駕司法獨立審判，更讓改革成果大倒退。

    李坤城說，藍白陣營無視程序正義，丟包行政院版本軍購特別條例，強行將民眾黨版本付委，並透過修改黨產條例與中天條款，讓轉型正義與媒體改革走回頭路。他質疑，國會殿堂如今竟淪為特定政黨自肥、漂白貪污的工具，在歲末年終強行闖關私利法案，簡直視法治如無物，令人不齒。

    此外，李坤城強調，本屆國會正事不做只顧政爭，竟創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。在野黨一方面惡意延長會期，一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，這不僅是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。

    「人民的眼睛是雪亮的，在野黨種種倒行逆施的行徑，終將受到民意制裁！」李坤城並呼籲，藍白陣營回頭是岸，民進黨將堅定捍衛民主價值，絕不容許國會淪為無法無天的政治秀場。

