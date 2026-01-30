為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    實習生稱叫救護車打「120」 謝知橋酸：看抖音後遺症

    2026/01/30 18:00 即時新聞／綜合報導
    有實習生稱叫救護車要打「120」，示意圖。（資料照）

    有實習生稱叫救護車要打「120」，示意圖。（資料照）

    不少民眾會使用來自中國的抖音、小紅書，不過也間接傳入中國的說法與習慣，甚至有人連一般常識都錯亂。有兒童物理治療師在社群分享，有21歲的實習生稱叫救護車要打「120」，讓她相當傻眼。對此，作家謝知橋表示，這就是「放任家人看抖音的後遺症」。

    有兒童物理治療師在Threads分享，21歲的實習生帶個案上課時，個案拿到救護車的玩具，實習生說，「你知道叫救護車要打幾號嗎？」見個案沒有回答，實習生接著喊，「要打120啊！」讓原PO傻眼表示，「當下震驚到無法言語，半隻腳踏入醫療業的21歲大學生說救護車要打120，當下瞬間覺得台灣要沒救」。

    原PO接著分享，她的同事問另一個個案，「救護車要打幾號？」個案回答，「我爸爸說要打『么20』」，驚人之語讓原PO崩潰喊，「不要再看小紅書跟抖音了啊啊啊！連救護車要打幾號都不知道！」

    對此，謝知橋說，「放任家人看抖音的後遺症，就是哪天你昏倒的時候他會撥120，然後再去小紅書哭救護車都沒有來」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「和結婚去民政局領證有異曲同工之妙」、「真的沒救了，連在台外國人都知道要打119」、「這些愛看抖音小紅書的一律建議天擇，達爾文的含金量持續上升中」、「認知作戰無所不在」、「看到網路分享會很好笑，但如果現場聽到會很傻眼」、「下次會說要去日本旅遊要先辦簽證」。

