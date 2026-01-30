為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中正區爆冷門！民進黨基市議員登記截止 現任議員許睿慈沒登記

    2026/01/30 18:08 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市議員提名領表登記今天截止，中正區議員許睿慈未登記。（圖片翻攝自基隆市議員許睿慈臉書）

    民進黨基隆市議員提名領表登記今天截止，中正區議員許睿慈未登記。（圖片翻攝自基隆市議員許睿慈臉書）

    民進黨基隆市黨部市議員領表登記作業今（30日）17時截止，原先提名15席，卻僅12人登記，讓人跌破眼鏡的是，中正區現任議員許睿慈沒登記。截至發稿前仍未獲本人說明，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏說，市黨部正在聯繫了解中。

    民進黨基隆市黨部指出，從1月26日（週一）開始受理黨員領表登記迄30日17時，共有12人登記參選，分別是仁愛區鄭文婷（現任），信義區陳軍佐（現任）、陳宜（現任），中正區則無人登記，中山區施偉政（現任）、吳巧瀅（新人），安樂區張之豪（現任）、吳驊珈（現任）、劉韋巡（新人）、黃永翔（新人）、徐寅禹（新人），暖暖區有朱書昕（新人），七堵區友曾怡芳（現任），山地原住民則無人登記。

    民進黨基隆市黨部今年預計將提名15席議員候選人，每區都會有性別保障名額；原先在登記截止後，黨部會依據登記狀況，評估各區是否要進行初選或是提名徵召。今天下午5點登記截止，中正區無人登記，消息傳出，讓綠營支持者頗感震撼。至於許睿慈此舉有何目的，只能等待她本人出來說明。

    民進黨基隆市議員領表登記今天截止，信義區現任議員陳宜壓線，完成領表登記作業。（圖為民進黨基隆市議員陳宜提供）

    民進黨基隆市議員領表登記今天截止，信義區現任議員陳宜壓線，完成領表登記作業。（圖為民進黨基隆市議員陳宜提供）

    基隆市議員施偉政以《烏龍派出所》主角兩津勘吉造型，前往市黨部完成登記。（圖為民進黨基隆市議員施偉政提供）

    基隆市議員施偉政以《烏龍派出所》主角兩津勘吉造型，前往市黨部完成登記。（圖為民進黨基隆市議員施偉政提供）

