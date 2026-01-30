為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    國民黨「黨產條例」修法通過！ 周軒感嘆：一夕回到改革前

    2026/01/30 18:15 即時新聞／綜合報導
    立法院院會30日政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案三讀，立法院長韓國瑜敲議事槌通過。（記者塗建榮攝）

    立法院院會30日政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案三讀，立法院長韓國瑜敲議事槌通過。（記者塗建榮攝）

    立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文」修正案，為救國團解套。對此，政治工作者周軒感嘆，「一夕回到改革前」。

    周軒在臉書發文表示，今天國民黨的黨產條例三讀通過了，從此救國團不被認定為「政黨附隨組織」，那些本來被救國團拿走的國家財產，現在又要還給救國團了。而提案的國民黨立委游顥在台上說救國團是「公益組織」，民眾黨立委張啟楷在台上說以前救國團辦了多少活動，帶給多少人快樂回憶。讓他無奈吐槽，「我頓時間覺得好錯亂」。

    周軒感嘆，「拿國家的財產做公益，真的是公益團體嗎？用國家的利益製造快樂回憶，這很正當嗎？過去八年宛若過眼雲煙。在第11屆第4會期的最後一天，一夕回到改革前」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「可以知道行政院到底做了什麼嗎？為什麼看不到鋪天蓋地的反面說帖？」、「面對藍白耍白爛，制度下真的一點辦法都沒有」、「最近國家的政治亂象，是一場對我們心性修行的巨大考驗」、「行政院應該可以拒絕副署，藍白有意見就去釋憲」。

