    屏縣議員洪明江 將轉戰潮州鎮長

    2026/01/30 18:17 記者陳彥廷／屏東報導
    洪明江現全力爭取鐵道運輸橘線進潮州。（記者陳彥廷攝）

    民進黨基層選舉將於下週二登記，其中鄉鎮市長若有複數人選，就要進行協調，現任議員洪明江雖擔過潮州鎮長，他已決定重回民選首長的賽道，盼帶領潮州往更好的方向發展。

    曾是中油員工的洪明江，因為早年參加社會運動及勞工運動的使命感，在人生下半場決定暫時擱置鐵飯碗投入政治，雖然首度參選鎮長未當選，但於2009年成功當選並在2014年連任，卸任後於2018年轉任縣議員落選，但後來成功遞補，2022年更是在整體投票率下滑下，得票數逆勢成長順利當選。

    洪明江指出，近幾年鄉親開始接管的自來水及地下污水排水系統等，加上日式文化園區部分建物的復舊，也都是在他任內就已啟動，擔任議員多年服務鄉親的初衷不變，將再帶著這樣服務打拼的心再參選鎮長，希望開拓更好的潮州。

    洪明江表示，多年來是接獲越來越多的民眾反映，台88快速公路雖然方便往返高雄，但也因此車流量是越來越大，而他從政以來，一直認為政府應健全軌道大眾運輸，因此，將會把高捷橘線延伸潮州作為第一要務。

    他強調鎮長要深知民瘼並帶領鎮民步向新局，議員和鎮長雖然是安排在同一天投票，但議員為多行政區多席次，鄉鎮市長為單一行政區僅1席次，本質有很大的不同，將和有共同政治信念的友人一同打拼。

