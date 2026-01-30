為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈伯洋批救國團辦活動就拿到地 游顥嗆想到太陽花學運綠暴怒

    2026/01/30 17:48 記者劉宛琳／台北報導
    立法院院會30日「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」三讀通過，民進黨團舉牌抗議藍白修法救黨產。（記者塗建榮攝）

    立法院院會30日「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」三讀通過，民進黨團舉牌抗議藍白修法救黨產。（記者塗建榮攝）

    立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文」修正案，為救國團解套。民進黨立委沈伯洋發言指救國團跟教育部要場地辦活動，辦完就取得那塊地，立委允許社團來立院辦完活動就取得他們的地嗎？國民黨立委游顥回嗆，「聽到辦活動就可以佔領一個地，讓我想到了太陽花學運」，引發台下綠委不滿叫囂，與藍委發生拉扯，發言時間暫停5分鐘才重新開始。

    民進黨立委沈伯洋發言時稱，救國團做公益辦活動要場地，所以跟教育部要一個場地，「然後那個地就變成救國團的了，改了名字就變救國團了」，請問我們現在允許任何一個社團來立法院辦一個活動，然後就取得立法委員的地嗎？

    游顥隨後發言說，「剛才聽到辦活動就可以佔領一個地，讓我想到了太陽花學運」，但是許多民進黨委員過去在學生時代，還積極地參與救國團的活動，如果說今天涉入校園，他相信民進黨的手伸得更進去。

    游顥此言一出，底下的民進黨立委群起抗議，指控游顥「不要臉」，還問他「有沒有讀書」，游顥回嗆，「我書讀得比你多」。立法院長韓國瑜不斷表達時間暫停，拜託大家尊重發言委員權益，不過底下仍吵成一團。

    吳思瑤等民進黨立委圍著國民黨立委王鴻薇拉扯吵架，另一邊民進黨立委賴惠員也作勢要掐國民黨立委陳玉珍。游顥大喊，「不要對王鴻薇委員動手動腳，吳思瑤你不要推王鴻薇委員，不要攻擊國民黨委員」。

    韓國瑜喊話，「我們都回座位好嗎？謝謝，拜託各委員請回座」，先讓發言委員發言完畢，「謝謝賴惠員委員請回座、陳玉珍委員請回座」。

    游顥繼續發言，不信公理喚不回，不容正義盡成灰，看到公益團體要奪回公道、重返正義的時候，我們看到少數不尊重議事發言的民進黨委員的動作，而這些委員也有人在青年時參加過救國團的活動，相信現在的救國團許多團委會，有藍綠白，大家不分顏色的做公益，但今天看到意識形態來針對公益團體的狀況，三讀以後，大家可以繼續快樂地做公益。

    立法院院會30日「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」三讀後發言，國民黨立委游顥（左）上台以太陽花運動對比救國團佔地，民進黨團立委對此感到不滿，藍綠立委一陣推擠騷動。（記者塗建榮攝）

    立法院院會30日「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案」三讀後發言，國民黨立委游顥（左）上台以太陽花運動對比救國團佔地，民進黨團立委對此感到不滿，藍綠立委一陣推擠騷動。（記者塗建榮攝）

