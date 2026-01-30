為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨南市東區議員初選名額縮減 形成「4選2」局面

    2026/01/30 16:30 記者王姝琇／台南報導
    民進黨南市議員初選東區限縮名額形成「4選2」局面，新人卓佩于備感壓力。（王定宇服務處提供）

    民進黨南市議員初選東區限縮名額形成「4選2」局面，新人卓佩于備感壓力。（王定宇服務處提供）

    民進黨台南市東區議員初選提名名額變更，由原預計提名3席改為2席，當屆僅1席蔡筱薇，讓競爭相當激烈的戰況有出現變數，另3位擬參選人包括老將陳金鐘、蔡旺詮及新人王定宇服務處主任卓佩于，形成4選2局面。

    民進黨訂於3月份啟動市議員初選民調，並公布台南市東區議員初選名額有3席，近日黨部卻決議限縮為2席，有些黨員批評過於保守且自我設限。卓佩于表示，她是新人，對名額的驟變無法評論，更不便臆測。她提及，她是此次初選唯一新人，面對的是2位在上屆大選中惜敗，未能為民進黨攻下第2席的老將；對此，她不會受到名額影響，只會加倍努力爭取勝選。

    目前東區5席議員有民進黨蔡筱薇、國民黨曾培雅與王家貞，及無黨籍的曾之婕和李宗霖，其中資深議員曾培雅推出兒子歐政豪接棒；李宗霖則是退出基進黨後首次以無黨籍身分參選，無黨偏綠的李宗霖被視為恐瓜分掉綠營部分中間選民。加上上屆民進黨提名3席，最終只拿下1席，也被認為與另2名參選人瓜分掉選票有關。地方人士推測恐擔憂重蹈覆轍才限縮為2席。

