    政治

    文具店驚見簡體字「王世堅迷因玩具」 吳欣岱批：中國削弱台灣公民意識手段

    2026/01/30 16:31 記者甘孟霖／台北報導
    吳欣岱表示，近期逛文具店驚見王世堅迷因玩具，擔憂相關來源材料是否有把關，及是否有軟性統戰之虞？（吳欣岱提供）

    台灣基進台北市內湖、南港區議員擬參選人吳欣岱，近期陪同孩子逛文具店，卻驚見陳列一款以立委王世堅為原型、可發聲的中國簡體字包裝玩具。她批評這類來路不明商品進入市場，暴露邊境把關失靈，更是中國對台軟性削弱公民意識的典型手段。

    吳欣岱指出，身為醫師與母親，從公安角度來看，該玩具包裝完全缺乏產品標示、進口申報及商品檢驗標章（BSMI）等資訊，民眾無法得知這款玩具使用何種塑膠原料，是否含有重金屬或對兒童有害的化學物質，也不清楚其進口管道為何？如果進口商沒有合法申報，就是規避查驗、逃漏稅捐，是嚴重的公共安全問題，這類劣質玩具材質來源不明，極可能含有過量重金屬或塑化劑，直接威脅孩童健康，相關單位不應容忍此類安全黑洞商品在市面上流通。

    她也提出智慧財產權疑慮，即便當事人身為政治人物他並不一定介意，但將其形象與聲音製成商品並公開販售，依法仍是否應取得授權？中國這類玩具的生產線，似乎長期對台灣的智慧財產權及人格權毫無尊重，這次事件恐怕只是冰山一角。今天可未經授權使用台灣政治人物的聲紋與肖像，明天就能未經授權用台灣其他創作者、品牌與角色，這是台灣文化產業持續面臨的嚴重挑戰。

    吳欣岱直言，該玩具將政治人物迷因化的現象，更是娛樂化陷阱，當嚴肅的問政內容被剪輯成破碎的笑點，民主討論被轉化為廉價的娛樂消費時，台灣社會的公民意識正在被軟性削弱，當政治人物只剩下「好不好笑」，大眾就會忘記去討論王世堅本來這段話背後要討論的實質議題，這是對民主制度最隱形的傷害。

    她也呼籲，台灣有無數重視材質安全、具備教育意義的在地玩具品牌與設計團隊，卻必須與這些非法進口的劣質商品競爭。不論商品多流行、梗圖多有趣，該檢驗的要檢驗、該申報的要申報、該標示的要標示，這是對消費者的尊重，也是守護台灣民主價值與下一代安全的底線。

