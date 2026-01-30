為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白強推「中天條款」闖關 民團轟：為紅媒開後門、法規植入紅色病毒

    2026/01/30 16:28 記者方瑋立／台北報導
    多個公民團體今（30）日下午在立院外召開記者會，痛批「衛星廣播電視法」部份條文修正案是為中天新聞台量身打造的「復活條款」。圖為經民連智庫研究員黃亭偉（右起）、台灣媒體觀察教育基金會企劃專員陳奕銓、公民參與媒體改造聯盟副召集人蔡蕙如、台大大論社長林泊瑋、台大大陸社社長黃種賢、台灣基進秘書長馬依翔。（記者方瑋立攝）

    多個公民團體今（30）日下午在立院外召開記者會，痛批「衛星廣播電視法」部份條文修正案是為中天新聞台量身打造的「復活條款」。圖為經民連智庫研究員黃亭偉（右起）、台灣媒體觀察教育基金會企劃專員陳奕銓、公民參與媒體改造聯盟副召集人蔡蕙如、台大大論社長林泊瑋、台大大陸社社長黃種賢、台灣基進秘書長馬依翔。（記者方瑋立攝）

    立法院今天下午預計表決「衛星廣播電視法」部份條文修正案，引發民間團體強烈反彈。台灣經濟民主連合與台灣公民陣線等公民團體今（30）日下午在立院外展開馬拉松式第二場記者會，痛批該法案是為中天新聞台量身打造的「復活條款」，不僅將新聞執照改為「永久化」，更增訂溯及既往的解套規定。公民團體與媒體專家警告，此舉將徹底閹割NCC（國家通訊傳播委員會）的監管職能，等同在國家法規中植入「紅色病毒」，讓境外勢力有機可趁。

    執照永久化 遭批「萬年執照」特權

    民團現場喊出「專業把關不能毀棄、反對中天紅媒回歸」等口號，表達對藍白「法案大清倉」的強烈不滿。台灣基進秘書長馬依翔指出，中天新聞台在2020年因內控失靈、大股東蔡衍明介入新聞製作，遭NCC以7比0全數通過不予換照。他質疑，藍白修法提案將執照期限改為「永久」，並規定遭註銷執照者若提起救濟，效力可溯及既往繼續營運。馬依翔痛斥，這是在為司法敗訴個案開後門，「難道像中天這樣的電視台，憑什麼享有萬年執照的特權？」他警告，一旦法條放入紅色病毒，未來將無法防範中國對台輿論的滲透分化。

    學生代表憂心：紅媒滲透大開後門

    台大大陸社社長黃種賢回顧2020年NCC裁決理由，指出中天在3年內民眾申訴案暴增10倍，蔡衍明更實質下達指令要求宣揚「九二共識」、批評NCC。他引用研究報告指出，中國正透過「福建網絡」扶植台灣小型媒體作為傳聲筒，若「衛廣法」修法削弱監管能力，將使中國勢力長驅直入。

    台大大論社社長林泊瑋則強調，即便不論中國威脅，美英等民主國家均對媒體有適當監理機制，台灣目前新聞信任度全球落後，不應在此刻盲目放寬規範，為特定個案破壞法秩序。

    媒體觀察教育基金會籲踩煞車、開公聽會

    台灣媒體觀察教育基金會執行長蔡蕙如表示，此次修法程序與方向「雙重走偏」。她特別點出修正案要求「30天內公開外部諮詢委員名單」的極大殺傷力，這將使學者專家在審查期間暴露於政治與輿論壓力之下，「考官名單先交到考選人手中，這是監理還是施壓」？

    蔡蕙如批評，修法者把看門人的名字公開，卻把真正的金主與資本流向藏在暗處，是極其荒謬的「假透明」。

    媒觀專員陳奕銓則呼籲，媒體監理是民主的安全閥，不應成為政治交易的工具。公民團體一致要求立法院應立即「踩煞車」，停止為特定媒體量身打造解套條款，應召開公聽會重啟廣電三法的全面檢討，捍衛台灣的新聞自由與國家安全。

