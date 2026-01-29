黨產條例明恐闖關 黨產會憂：法院判決恐起死回生

黨產會強調，此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，就算已經判決確定，都有起死回生的可能。（圖擷取自黨產會臉書）

國民黨立委強推「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」，企圖解套救國團、婦聯會等不當黨產，立法院擬於30日闖關三讀。黨產會今（29）日在臉書表示，很多人會幫救國團辯解，過去都過去了，為什麼要追究？其實救國團有特權，根本不是過去式，而是現在式！

對於為何反對修訂「黨產條例」，黨產會強調，「項莊舞劍，意在沛公。」此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，就算已經判決確定，都有起死回生的可能。救國團只是喚起眾人情感的障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，這將導致高達數百億元之不當黨產無法追討。

如果修法通過，預估國家會有多少財物拿不回來？黨產會解釋，以救國團而言，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。這些損失將由全民負擔。

黨產會說明，自黨產會調查救國團以來，做出2項行政處分，一是認定救國團為國民黨之附隨組織，二是認定救國團部分財產為不當取得，應收歸國有。前一項處分救國團提起訴訟，台北高等行政法院判定救國團敗訴，現正在最高行政法院審理中。在訴訟係屬中修法讓救國團脫離訴訟，「國民黨到底在怕什麼」？

黨產會也說，劍潭青年活動中心特權經營是現在式。1973年，國安局遷離後，救國團在沒有任何租賃契約下，強佔土地，巧取財產，救國團向教育部借1.68億元與僑委會籌建劍青中心，約定大樓落成後登記在教育部名下，然而1988年大樓落成，救國團直接爽約。

黨產會續指，2016年救國團與北市府簽訂贈與契約，約定2024年底將建物無償捐贈給台北市府。但救國團打死不搬，北市府放任救國團以及低租金繼續經營特權。

