為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣基進將成立「軍人事務部」 退伍軍人不再只能去黃復興黨部

    2026/01/28 17:11 記者陳治程／台北報導
    台灣基進邀請空軍退役上校馬依翔接任祕書長，下（2）月還將成立全新的「軍人事務部」，跨足國防領域推動全民防衛。（圖：取自范世平臉書專頁）

    台灣基進邀請空軍退役上校馬依翔接任祕書長，下（2）月還將成立全新的「軍人事務部」，跨足國防領域推動全民防衛。（圖：取自范世平臉書專頁）

    中國近年對我軍事威脅不斷升高，在印太地緣政治升溫下，行政院也以提升國防預算，並提出8年1.25兆的國防特別條例草案，大幅強化我國不對稱防衛戰力，在國防議題躍升焦點後，各黨也競相加強相關政策論述，攫取選民眼光；對此，台灣基進邀請空軍退役上校馬依翔接任祕書長，下（2）月還將成立全新的「軍人事務部」，跨足國防領域推動全民防衛。

    據了解，為制度化推動「國安國防實力強化」、「軍人榮民權益促進」與「全民防衛韌性建構」，台灣基進規劃即將在下月初成立「軍人事務部」，在中國政治、軍事威脅遽增的現實下發展政策論述；此外，在前秘書長吳欣岱轉戰台北港湖選區選舉之際，該黨也邀請備役空軍上校馬依翔接下新任秘書長一職，期望借重其實務經驗，成為國軍、軍眷與榮民的堅實政治後盾。

    國立台灣師範大學東亞學系教授范世平於個人臉書發文表示，他對馬依翔將任台灣基進黨秘書長感到與有榮焉，他說，馬依翔曾是他指導過的博士班學生、當時他還是空軍中校就曾動念返鄉參選，後來升任上校退伍後加入台灣基進，令他一度以為他在反串。

    范世平說，如今馬依翔即將接任秘書長，令他備感驚艷，也直言退伍軍人未來不再只能加入國民黨的黃復興黨部，若有台灣價值與本土意識，則可「台灣基進」將是退伍軍人的新選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播