台灣基進將成立「軍人事務部」 退伍軍人不再只能去黃復興黨部

台灣基進邀請空軍退役上校馬依翔接任祕書長，下（2）月還將成立全新的「軍人事務部」，跨足國防領域推動全民防衛。

中國近年對我軍事威脅不斷升高，在印太地緣政治升溫下，行政院也以提升國防預算，並提出8年1.25兆的國防特別條例草案，大幅強化我國不對稱防衛戰力，在國防議題躍升焦點後，各黨也競相加強相關政策論述，攫取選民眼光；對此，台灣基進邀請空軍退役上校馬依翔接任祕書長，下（2）月還將成立全新的「軍人事務部」，跨足國防領域推動全民防衛。

據了解，為制度化推動「國安國防實力強化」、「軍人榮民權益促進」與「全民防衛韌性建構」，台灣基進規劃即將在下月初成立「軍人事務部」，在中國政治、軍事威脅遽增的現實下發展政策論述；此外，在前秘書長吳欣岱轉戰台北港湖選區選舉之際，該黨也邀請備役空軍上校馬依翔接下新任秘書長一職，期望借重其實務經驗，成為國軍、軍眷與榮民的堅實政治後盾。

國立台灣師範大學東亞學系教授范世平於個人臉書發文表示，他對馬依翔將任台灣基進黨秘書長感到與有榮焉，他說，馬依翔曾是他指導過的博士班學生、當時他還是空軍中校就曾動念返鄉參選，後來升任上校退伍後加入台灣基進，令他一度以為他在反串。

范世平說，如今馬依翔即將接任秘書長，令他備感驚艷，也直言退伍軍人未來不再只能加入國民黨的黃復興黨部，若有台灣價值與本土意識，則可「台灣基進」將是退伍軍人的新選擇。

