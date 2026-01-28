1700雞隻死亡！台中雞場疑隱匿禽流感 7000隻全數撲殺不予補償

台中市豐原區豐康牧場蛋雞確診禽流感，動保處今派人消毒。（民眾提供）

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。農業部防檢署今天表示，場內7000多隻蛋雞將全數撲殺，依法未主動通報者將不予補償。

台中市長盧秀燕今天上午證實，豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性。市府後續成立前進指揮所，中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。

根據資料，案場養雞隻約7000隻，目前約有1700隻死亡，屬大量異常死亡狀況。農業部動植物防疫檢疫署副署長傅學理告訴中央社記者，根據動物傳染病防治法規定，畜牧場內若發生疫情，業者必須主動通報，且進行後續處置管理，才會給予雞隻撲殺的補償。

傅學理說，根據台中市府資料顯示，業者沒有主動通報疫情，該蛋雞場的雞隻全部撲殺後，將不予補償；對於業者未主動通報，後續也將由台中市府進行裁罰，可處新台幣5萬至100萬元罰鍰。

傅學理呼籲，每年1至2月為高病原性禽流感的高峰期，業者須落實必要的生物安全防護，養禽業者仍應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。

