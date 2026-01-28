為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲任國家治理學院院長！ 張益贍爆背後意涵

    2026/01/28 17:20 即時新聞／綜合報導
    前黨主席柯文哲（中）將出任國家治理學院院長、現任黨主席黃國昌（右）兼任政策會主委。（資料照）

    為備戰今年底的直轄市及縣市首長選舉，台灣民眾黨中央委員會今日宣布，前黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長、現任黨主席黃國昌兼任政策會主委。前民眾黨中央委員張益贍指出，代表柯文哲就是民眾黨「老大」，「民眾黨重回柯文哲手上。」

    張益贍今日在臉書發文指出，柯文哲等於是透過「國家治理學院院長」職位直接指揮黨，而黃國昌還因此以主席自降為「政策會主委」，不敢超越「老大」。他猜測，未來所有民眾黨黨部的公文，應該會有一欄「會國家治理學院院長」，柯文哲將實質掌握黨中央。

    張益贍推測，柯文哲將透過提出政策方向來領導立院黨團，和藍綠交換。「加上選舉提名權、輔選行程安排，民眾黨重回柯文哲手上。」

    民眾黨中央委員會今日宣布一系列一級主管人事調動，包含創黨主席柯文哲出任國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳任中央委員會議、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員，現任黨主席黃國昌則兼任政策會主任委員等。

    黃國昌表示，因應今年地方選舉，此次人事公告依據黨中央組織規章實施調整；他指出柯文哲親任國家治理學院院長具指標性意義，未來將全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」，強化黨內人才庫，為台灣未來布局。至於自己兼任政策會主委，黃國昌表示未來將借重許忠信的法律專才，聯手強化民眾黨掌握相關政策的立定及論述。

    針對組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌強調這是要為2026選戰作組織扎根，讓黨務運轉更順暢；就文宣空戰、輿情回應、國際交流維持「迅速、精準、不抹黑」，深化選民溝通，同時拓展國際交流與對話。黃國昌重申，台灣民眾黨將持續以制度化、專業化為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，回應人民期待。

